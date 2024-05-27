Це зенітні комплекси малого, середнього і великого радіусу дії комплекси, які можна відремонтувати, провести базове обслуговування та відправити до України.

На складах у США та країн Європи є виведені з експлуатації засоби протиповітряної оборони, які можуть допомогти Україні і зокрема Харкову у захисті від ворожих повітряних ударів. Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі Київ24.

"Якщо говорити про засоби протиповітряної оборони, так вони є в країнах Європи. Вони є не тільки в форматі бойового чергування. Є багато засобів ППО, які знадобилися б Україні, але які були зняті з озброєння і знаходяться на складах, у центрах збереження в європейських країнах і які можна відремонтувати, провести базове обслуговування та відправити до України", - зазначив Коваленко.

За його словами, до таких відносяться і малого, і середнього , і великого радіусу дії комплекси.

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"Якщо ми, наприклад, говоримо про малого радусу дії, це ЗРК Роланд ("Roland"), або Чапарэл (MIM-72 Chaparral). Вони зняті з озброєння Німеччини, європейських країн, США. Але є на складах. Відновлення, відправлення до України і можна закривати потребу в комплексах, як мінімум малого радіуса дії. Для Харкова, до речі, це дуже актуальна тема і вона не менш актуальна ніж ЗРК Patriot. Навіть сказав би, що малий та середній радус дії – це перше, чим треба забезпечувати Харків, а не Петріотом в першу чергу", - зауважив оглядач.

Проблема захисту Харкова

Як повідомляв УНІАН, в Повітряних силах Збройних сил України раніше також коментували питання захисту Харкова від постійних російських ударів ракетами і дронами. Як зауважив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, проти ракет С-300, якими росіяни частіше б’ють по Харкову, дуже складно боротися через дуже близьку відстань від кордону безпосередньо з Російською Федерацією та складність цілі - її досить складно збити. Тому, за його словами, наразі єдиний ефективний метод - це безпосереднє знищення самих пускових установок. Це задача більш стратегічного характеру, якою займаються військові, додав речник ПС.

Що стосується балістичних ракет, аеробалістичних ракет типу "Кинжал", які також ворог запускає по Харкову, Євлаш сказав, що тут ефективними будуть ситеми Patriot. Однак зауважив, що саме біля Харкова використання таких засобів потребує прикриття від ураження ворожими комплексами.

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