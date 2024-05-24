Зокрема, єдиний ефективний метод - знищувати пускові установки, з яких росіяни запускають ракети.

В Повітряних силах Збройних сил України розповіли, як захистити Харків від постійних російських ударів ракетами і дронами. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"Насправді, проти С-300 дуже складно боротися через дуже близьку відстань від кордону безпосередньо з Російською Федерацією та складність цілі - її досить складно збити. Тому, звичайно що, найкращий би вихід був, але на жаль, це неможливо - це відтягнути просто Харків територіально від кордону. Тут єдиний ефективний метод - це безпосереднє знищення самих пускових установок", - сказав Євлаш.

Він додав, що це задача більш стратегічного характеру, якою займаються військові.

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Також у нього запитали, як би на ситуацію із захистом Харкова вплинуло розміщення хоча б двох зенітних ракетних систем "Петріот".

"Якщо ми беремо балістику, то "Петріот" якраз досить ефективний у відбитті саме балістичного озброєння, аеробалістичних ракет типу "Кинжал". Звичайно, що "Петріот" - це потужна зброя. Однак, саме біля Харкова використання таких засобів потребує особливих знань, вмінь і навичок, тому що постійно над територією Харківщини знаходяться десятки безпілотників", - сказав Євлаш.

При цьому, він сказав, що у випадку з Харковом системи "Петріот" потребуватимуть прикриття від інших комплексів, і зокрема, таких як Hawk та інших для боротьби з безпілотниками і ракетами меншого типу.

Окремо речник повідомив, що після затвердження в США додаткового пакету допомоги для України, ракети у Повітряних силах є і вони готові відбивати повітряні напади ворога.

Удари по Харкову

Як повідомляв УНІАН, 23 травня російські окупанти завдали 15 ударів по Харкову. Відомо вже про 7 загиблих, кількість поранених зросла до 20.

За даними видання The Wall Street Journal, Україна зверталася до Білого дому з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах на території РФ.

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