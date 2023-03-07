Водночас невідомо, чи використовують українські війська надувні HIMARS та іншу техніку.

Чеська компанія Inflatech, що виробляє надувні військові пастки, заявляє, що найбільша з часів Другої світової війна в Європі допомогла її бізнесу процвітати.

Як пише Sky News, глава компанії Войтех Фрессер не сказав, чи використовуються його продукти, зокрема, версії американських високомобільних артилерійських реактивних систем HIMARS, українськими військами.

"Якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, що наразі в біді, ми відправимо їм надувні приманки. Або вони вже є. А якщо ні, то обов'язково будуть", — відповів він.

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Фрессер заявив, що його бізнес збільшився на 30% торік і, за прогнозами, буде показувати зростання в двозначних числах і в наступні 3-5 років.

Що відомо про компанію Inflatech

Inflatech базується в північному чеському місті Дечин. Компанія виробляє більш як 30 видів надувних військових пасток – від танків і броньованих машин до літаків і гаубиць.

Останнім часом Inflatech виготовляв до 50 приманок на місяць. Товар експортується в низку країн, які не називаються. Експорт приманок повинен бути схвалений урядами країн НАТО.

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