Використання надувних танків є частиною російської бойової тактики.

Російська армія використовує "гумові танки" на фронті, щоб заплутати українських бійців і змусити їх атакувати помилкові цілі. Про це заявив начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Ерін в ефірі телемарафону.

"Таким чином, вони намагаються створити певні помилкові цілі для того, щоб замість ураження справжніх бойових позицій ми наносили удари по таких помилкових позиціях", – заявив він.

Ерін зазначив, вартість одного бойового танка незрівнянна з вартістю гумового макета. Крім того, за допомогою гумових танків можна вводити в оману польову розвідку противника, створюючи помилкову видимість концентрації сил на певному напрямку.

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"Але всі ці моменти відстежувалися і ми були готові, що будуть саме такі дії", – запевнив Ерін.

Макети військової техніки на фронті

Днями український Генштаб повідомив про невдачі росіян при спробі використовувати надувні макети танків на запорізькому напрямку. Замість того, щоб імітувати присутність танкових груп, гумові танки просто здулися і зірвали плани росіян щодо дезінформації українців.

Раніше стало відомо, що аналогічні методи дезінформації противника застосовували і українські війська. Зокрема неправдиві заяви російського Генштабу про знищення "Хімарсів" пояснюються в тому числі тим, що росіяни неодноразово знищували дерев'яні макети, приймаючи їх за справжні установки.

В останні місяці росіяни почали застосовувати проти України ракети-обманки, які не несуть бойовий заряд. Вони потрібні для того, щоб відволікати ППО від заряджених ракет.

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