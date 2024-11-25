На водневому паливі і з дронами на борту: якими проектують танки майбутнього

На Заході і Сході заявили про розробку танків нового покоління, які стануть відповіддю російській "‎Арматі"‎ та китайським зразкам. Ці машини мають стати справжнім проривом і за вогневою міццю, і за рівнями захисту.

У цьому році Франція та Німеччина уклали "‎історичну угоду"‎ щодо розробки європейського основного бойового танка (ОБТ) нового покоління, який отримав назву Main Ground Combat System (з англійської: Основна наземна бойова система).

"Це більше ніж віха, це історичний момент", – наголосив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час виступу разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Відео дня

Мова йде про машину, яка повинна замінити німецькі та французькі танки Leopard 2 та Leclerc, розроблені під час Холодної війни.

Головним стимулом розробки танку стали не стільки недоліки старих машин, скільки поява у Росії свого нібито "танка нового покоління". Мова, звісно, про Т-14, зробленого на базі платформи "‎Армата"‎.

І хоч цей "танк майбутнього" зрештою став танком без майбутнього, він продемонстрував, що розробка нових ОБТ ніколи не припинялась, і у наступні роки ми побачимо багато нових бойових машин.

Покоління основних бойових танків – що треба знати

Що ж таке "танк нового покоління"? І чим він відрізняється від попередніх машин, наприклад, того ж Leopard 2.

Взагалі класифікація танків по поколінням досить умовна і офіційно не кодифікована. Основну частину сучасних бойових машин, таких як Т-80, Abrams та Leopard 2, відносять до третього.

Танки третього покоління відрізняє:

Інтегрована система керування вогнем, яка полегшує екіпажу виявлення та знищення противника;

Гармати "великого" калібру (125-мм на радянських танках, 120-мм – на західних);

Можливість використання альтернативних силових установок (газотурбінний двигун на Т-80 та М-1 Abrams);

Скорочення чисельності екіпажу до трьох осіб;

Можливість ведення бойових дій в умовах ядерного удару.

Загалом ці машини стали ще більш броньовані та потужні, ніж танки другого покоління, такі як Leopard 1, який, скажімо прямо, має відверто поганий захист.

Останнім на сьогодні є четверте покоління, яке відрізняється:

Озброєнням нового типу;

Вдосконаленим захистом;

"Просунутою" роботизацією (наприклад, можливістю використання БПЛА);

Кардинальними змінами у класичному компонуванні.

Але це не офіційні вимоги, а лише напрямки, у яких має працювати оборонка. Тому доволі складно визначити, які саме сучасні ОБТ належать до четвертого покоління. Іноді до нього відносять південнокорейський K2 Black Panther, втім, це доволі типовий зразок озброєння свого часу, який має класичне компонування та вже звичну 120-мм гладкоствольну гармату.

Ще більше питань до російської "Армати", яку також "сватають" до четвертого покоління. І хоча Т-14 має інноваційну безекіпажну башту, однак принаймні в плані вогневої міці цей танк не пропонує нічого нового.

Відомо, що він оснащений 125-мм гарматою 2А82, розробляти яку почали ще у 90-ті. Від встановлення набагато більш потужної 152-мм гармати росіяни відмовились, хоча іноді російська преса все ще згадує про цей зразок.

Тобто фактично вогнева міць Т-14 знаходиться на рівні Т-90/Т-80/Т-72. А отже казати про "прорив" тут доволі складно.

Щодо захисту цього танку, то він значною мірою базується на комплексі активного захисту (КАЗ) "Афганіт", який ще жодного разу не довів своєї ефективності. Та й розташування елементів ураження КАЗ робить практично неможливим ефективний захист від загроз, які націлились на верхню частину бойової машини.

"Гібриди" і "мутанти": нові європейські розробки

Саме європейці зараз найближчі до того, що можна назвати проривом у розробці танків.

Panther KF51. Ще у 2022-му німецький концерн Rheinmetall представив свій Panther KF51. На перший погляд, перед нами одна з численних версій Leopard 2, від якого KF51 отримав силовий агрегат, трансмісію та ходову частину.

Втім, башта танку – повністю нова. А головним козирем Panther стала новітня 130-мм гармата Rh-130 L/52, яка у порівнянні з гарматою Leopard 2 має на 60% більшу здатність ураження.

На практиці це означає, що жодна броньована машина ймовірного противника (чи то Китай, чи Росія) не зможе відчувати себе у безпеці, адже її буде надійно пробивати нова гармата танку KF51. І хоча зазвичай танки не воюють з іншими машинами безпосередньо на полі бою, це все одно велика перевага у технологічній боротьбі.

Завдяки використанню нового автомату заряджання, екіпаж Panther скоротили з 4-х осіб (як у Abrams чи Leopard 2) до 3-х. Особливу увагу приділили захисту танку. Серед іншого "‎Пантера"‎ має систему активного захисту Active Defense System (ADS), яка виконує як функцію ППО, так і функцію захисту від різних протитанкових снарядів.

Втім, чи зможуть такі системи стати справжнім захистом від дронів – велике питання.

"‎Проблема комплексів активного захисту для танків полягає в обмеженій кількості зарядів, які використовуються для протидії, – розповідає УНІАН директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. – Справа в тому, що на кожен танк може використовуватись 10-20 FPV-дронів. Їхня дешевизна обмежує ефективність засобів захисту. Складність полягає також у заміні елементів активного захисту. Також існує варіант використання для боротьби з FPV-дронами кулеметів, які встановлюються на башті ОБТ. Це виглядає начебто дієво, однак існують об’єктивні сумніви щодо ефективності цього рішення".

Зазначимо, що базова версія KF51 мала дещо "‎архаїчний"‎ елемент, а саме – розміщення екіпажу у башті танку. Тому вже у цьому році Rheinmetall представив концепт, який отримав назву KF51-U Panther.

Згідно із задумкою, всі члени екіпажу повинні розміщуватись у передній частині танку, прямо перед баштою. Це повинно суттєво збільшити їх шанси вижити при ураженні ОБТ.

Загалом, обидві версії танку - це великий крок вперед. Принаймні, якщо казати про вогневу міць. А найбільш цікавим у цій історії є те, що "‎Пантеру" може отримати Україна. ‎

"Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther", – заявив у минулому році гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Про яку саме кількість бойових машин йшла мова, не повідомлялося.

Е-МВТ. В Європі не тільки модернізують старі ОБТ (як не крути, але "‎Пантера"‎ є глибоко модернізованим "Леопардом"), але й створюють "нові" зразки, хоча поки що їх новизна доволі відносна.

На виставці Eurosatory 2022 об'єднання KNDS, утворене німецькою компанією KMW і французькою групою Nexter Systems, представило машину, яка отримала назву E-MBT. Мова йде про танк, який складається з… двох інших ОБТ. Шасі для нього взяли від Leopard 2, тоді як башту запозичили у Leclerc’а (вона була суттєво модернізована).

"Наша мета полягала в тому, щоб показати ринку, як може виглядати сучасний основний танк, вироблений з використанням доступних технологій", – заявили в Nexter Systems.

Чому ж замість звичайної модернізації вирішили створити "Чудовисько Франкенштейна"? Справа в тому, що шасі Leopard 2 має гарну вантажопідйомність, а башта танку Leclerc набагато легша, ніж у німецького ОБТ. Це дозволило, зокрема, зберегти масу E-MBT між 60 та 62 т – це менше, ніж у деяких інших західних танків.

Таке рішення дозволяє розмістити на танку потужну 140-мм гармату ASCALON. Очікується, що перехід на 140-мм гармату зі 120-мм збільшить вогневу потужність бойової машини на 70%.

При цьому сам ASCALON – це теж доволі дивний гібрид, адже в теорії дозволяє швидку заміну калібру зі 140-мм на 120-мм шляхом заміни ствола. Вочевидь, таким чином у KNDS хочуть побороти скепсис щодо складності переходу на нові танкові калібри.

Цікавою особливістю E-MBT став бойовий модуль із 30-мм гарматою, яка здатна боротись із БПЛА. Додатковий захист для танку забезпечує комплекс активного захисту Trophy, розроблений ізраїльською компанією Rafael. Екіпаж танку – 4 особи. Командир танку та механік-водій знаходяться в передній частині корпусу Е-МВТ.

Хоча цей танк є лише демонстратором, на думку західних фахівців, він може стати тимчасовим рішенням на шляху до франко-німецького танку майбутнього, який отримав назву MGCS.

Євро-танк майбутнього. Програма MGCS або Main Ground Combat System передбачає створення повністю нового європейського танка, який з’явиться не раніше 2040 років. Ці терміни дають зрозуміти, що нічого конкретного про MGCS поки що сказати не можна – навіть якщо танк дійсно побачить світ, до того часу його дизайн можуть кілька разів змінити.

Частіше всього лунають загальні слова про "автоматизацію", "роботизацію" та "використання штучного інтелекту". Існує точка зору, що Main Ground Combat System зможе діяти у безпілотному режимі (заради справедливості, попередні схожі експерименти закінчились нічим).

Одне можна сказати напевно – якщо MGCS колись з’явиться на світ, це буде не одна бойова машина, а цілий ряд систем, розроблених навколо неї. Щось подібне можна бачити на прикладі програм винищувачів шостого покоління, таких як FCAS або GCAP/Tempest.

Американська відповідь, або "міст" до нового покоління

Ще менше конкретики пропонують США, хоча вони як ніхто інший розуміють, що нескінченно модернізувати Abrams не вийде.

Вага першого варіанту цього танка знаходилася на рівні 54 т, однак постійні модернізації призвели до того, що зараз цей показник збільшився більш ніж на двадцять відсотків і становить у версії M1A2SEP v.3 майже 67 т.

Це призводить як до логістичних проблем (наприклад, під час перевезення танку повітрям), так і до зниження ходових якостей самого танку.

Один з варіантів – докорінно переробити Abrams. Принаймні, у 2022 році американська General Dynamics Land Systems (GDELS) офіційно представила концепцію AbramsX – свого роду "мосту", який веде від останніх модифікацій танку до машини наступного покоління.

AbramsX має гібридну дизель-електричну силову установку, яка забезпечує зниження витрат палива на 50% порівняно з танком М1А2 Abrams.

Екіпаж танку вирішили скоротити з чотирьох до трьох осіб шляхом встановлення автомата заряджання. Передбачається, що башта AbramsX буде безекіпажною. Командир і навідник будуть знаходитись в корпусі ОБТ.

AbramsX отримав 120-мм гладкоствольну танкову гармату, яка являє собою глибоку модернізацію XM360. У верхній частині башти встановили дистанційно керований бойовий модуль з 30-мм автоматичною гарматою М230. Передбачається, що вона зможе вражати безпілотники.

Додатковий захист ОБТ забезпечує модернізований варіант комплексу активного захисту Trorhy та комплекс засобів оптико-електронного придушення. Завдяки камерам забезпечується круговий огляд за принципом "прозорої броні".

Танк на водневому паливі –революція по-корейськи

Один з найбільш цікавих концептів останніх років нещодавно представила Південна Корея.

Ми вже казали про К2, який вважається одним з найбільш передових танків сучасності. Сеул не хоче зупинятись на досягнутому – нещодавно компанія Hyundai Rotem, яка входить до складу Hyundai Motor Group, оголосила про розробку танку K3 з інноваційною силовою установкою.

Корейці пропонують відмовитися від дизельних компонентів – замість них роботу танка будуть забезпечувати водневі паливні елементи. Серед переваг такої концепції – потенційна можливість створити більш потужний та економічний двигун.

Додатковою його перевагою буде малошумність, що робить танк менш помітним - а це доволі важлива характеристика у сучасній війні.

На додаток до революційної силової установки танк хочуть оснастити 130-мм гладкоствольною гарматою, яка буде значним посиленням вогневої потужності у порівнянні зі 120-мм гарматою танка K2.

Виробництво K3, який буде працювати повністю на водні, запланували на 2040 рік. У якості проміжного рішення у Hyundai Rotem хочуть спочатку створити гібридну модель, яка буде об'єднувати дизельну та водневу системи.

Нові ОБТ – попереду складні виклики

Ми розглянули лише кілька найбільш цікавих зразків, кожен з яких пропонує інноваційний підхід у тому чи іншому питанні.

Втім, немає ніяких гарантій того, що вони отримають путівку в життя, адже еволюціонують не тільки танки, але й засоби їх ураження. Причому останні розвиваються значно швидше, ніж засоби захисту ОБТ.

Вочевидь, головним викликом для розробників нових танків стане саме захист бойових машин від дронів та нових поколінь протитанкових ракет, дальність яких буде перевищувати 10 км (тобто в кілька разів більша за дальність Javelin).

Найбільш перспективним тут виглядає активний захист – тобто знищення загрози (ракети або дрону) ще до моменту ураження.

Проблема полягає в тому, що встановлення таких систем призведе до збільшення ваги танку та ще більшого зростання вартості ОБТ, яка вже і без того подекуди перевищує 10 млн доларів.

З іншого боку, навіть ці виклики не є непереборними. Тим паче, як показав досвід багатьох десятирічь, альтернативи основному бойовому танку все одно немає. Принаймні, на сьогодні.

Ілля Ведмеденко