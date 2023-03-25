Президент відзначив рішення уряду, яке активізує виробництво українських безпілотників.

На закупівлю дронів для українських воїнів цього року буде спрямовано як мінімум 20 млрд грн, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"На тижні було ухвалено кілька важливих рішень нашого уряду. Зокрема, відзначу рішення, яке активізує виробництво безпілотників. Загалом цього року, як мінімум, 20 млрд грн буде спрямовано на закупівлю дронів для наших воїнів. І це не межа", - зазначив він.

Кабмін дав старт масовому виробництву українських дронів

24 березня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт.

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Рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу - пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

Україна планує налагодити промислове виробництво дронів. Поки Кабмін налагоджує документальні нюанси, на фронті вже випробовують один з вітчизняних дронів.

Йдеться про Punisher або "Каратель". До початку широкомасштабного вторгнення 2022 року БПЛА здійснив близько 120 місій. Це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі. Він здатен завдавати ударів по захищених об’єктах ворога на глибині до 40 кілометрів.

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