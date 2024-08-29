Saab працює як над пілотованим літаком, так і над безпілотною версією винищувача шостого покоління.

Група Saab AB поширила концептуальний рендер одного з варіантів її пропозиції щодо перспективного пілотованого або безпілотного винищувача шостого покоління для шведських збройних сил. Про це повідомляє Army Recognition.

Розробка винищувача шостого покоління – вкрай складний та витратний процес. Втім, шведи роблять акцент на гігантському опиту, який був отриманий під час створення винищувача JAS 39E/F (нова версія Gripen), багатоцільового комплексу радіолокаційного виявлення і наведення GlobalEye, а також навчально-тренувальний літака Т-7А.

Поки що мова йде лише про концептуальне бачення винищувача шостого покоління. Шведи не вирішили, будить вони розробляти власний бойовий літак чи закуплять вже існуючий винищувач у іноземного постачальника.

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У першому випадку Saab розраховує на активну співпрацю з іншими країнами, як це було у випадку з JAS 39 Gripen, який можна вважати "‎шведським"‎ лише частково.

Нагадаємо, раніше льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що у разі успішної домовленості зі Стокгольмом, Україна могла б отримати перші JAS-39 до кінця 2024-го.

Шосте покоління – довга дорога до неба

Нещодавно у Британії почали збирати демонстратор винищувача нового покоління Tempest: на фото можна бачити передню частину його фюзеляжу.

Перший політ демонстратора очікують через кілька років. Введення літака в експлуатацію може статися лише приблизно у 2035 році.

Ще більш розтягнутою у часі є інша європейська програма, яка отримала назву Future Combat Air System (FCAS). В цьому випадку новий винищувач можуть ввести в експлуатацію лише у 2040-х.

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