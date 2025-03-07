В Канаді усвідомили, що оборонне партнерство зі США не посилює, а послаблює безпеку країни.

На тлі погіршення відносин зі США через зовнішню політику Дональда Трампа у Канаді бояться, що американці можуть "вимкнути" придбані канадцями новітні винищувачі F-35. Зокрема про таку небезпеку у публікації для The Globe and Mail попереджає авторитетний канадський експерт з авіації Майкл Баєрс.

Він поєднав у єдиний контекст зупинку американської допомоги Україні і погрози вимкнути ЗСУ супутниковий зв’язок Starlink, а також бажання Трампа зробити Канаду "51-м штатом".

"Уряд Канади має сприйняти нещодавній український досвід як чітке попередження та скасувати заплановану закупівлю винищувачів F-35. Проблема полягає в тому, що Канада ніколи не матиме повного контролю над сильно комп’ютеризованими літаками. Lockheed Martin, який виробляє F-35, завжди відмовлявся ділитися повним "вихідним кодом" з іноземними клієнтами, включаючи близьких союзників Сполучених Штатів", – пише він.

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Експерт наголошує, що перед кожною навчальною або бойовою місією у бортовий компьютер F-35 потрібно завантажити "дані місії", оброблені спеціальними обчислювальними засобами на території США. Це потрібно, аби повною мірою використовувати усі можливості F-35 щодо визначення бойової ситуації.

"А тепер уявіть, що президент США бажає змусити Канаду піти на поступки щодо найважливіших корисних копалин або, можливо, транскордонного відведення прісної води. Він міг би легко наказати заборонити Канаді доступ до обчислювальних засобів США. Наші F-35 все ще зможуть літати, але їхні можливості будуть скомпрометовані. Якби Сполучені Штати захотіли вторгнутися в Канаду, вони могли б досягти переваги в повітрі", – пояснює Баєрс.

Окрема проблема, за його словами, це ланцюги постачання запчастин. За потреби США можуть зупинити ці поставки, що швидко прикує до землі канадські F-35.

Саме тому Баєрс рекомендує уряду Канади відмовитися від американських літаків і придивитися до шведських Saab Gripen E, які хоч і не такі просунуті, але мають свої важливі переваги.

Український військово-аналітичний портал Defense Express визнає, що попри фантастичність, загроза дистанційного "вимикання" F-35 справді існує. Хоча після цього літаки не перетворяться на "гарбуз", але їхні головні переваги – здатність ефективно реагувати на ворожі ракети і радари – буде втрачено.

"Страх залишитись без озброєння та беззахисними перед агресією - це саме те, що посіяли трампісти серед союзників своїми останніми діями. (...) Зрештою Канада – це велика, багата на ресурси малозаселена країна з невеликою армією, яка географічно затиснена між США та РФ. І у поточних світових реаліях це не найкраще поєднання", – пишуть українські аналітики.

Критика літаків F-35

Як писав УНІАН, американський олігарх Ілон Маск розкритикував винищувачі F-35 через їхню захмарну ціну і сумнівну ефективність. Він вважає ці літаки концептуально застарілими і фактично вже не потрібними.

На цьому тлі у США справді обговорюють необхідність якомога швидшого переходу на винищувач 6-го покоління, який має стати наступником F-35. Зокрема існують побоювання, що Китай або вже створив свій літак 6-го покоління, або близький до цього.

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