Маск незабаром отримає повноваження навести лад із непотрібними витратами уряду США.

Ілон Маск, який увійшов у близьке коло новообраного президента США Дональда Трампа, розкритикував новітній американський винищувач F-35 у двох коротких публікаціях у соціальних мережах.

У своїй соцмережі X мільярдер перепостив відеодобірку зі скоординованими польотами роїв безпілотників.

"Тим часом деякі ідіоти все ще будують пілотовані винищувачі, такі як F-35", – написав він під відео.

Відео дня

Коли інший користувач X перерахував технічні можливості F-35, захищаючи літак, Маск відповів, що цей дуже дорогий літак має "лайновий дизайн".

Варто зауважити, що Трамп вже анонсував призначення Ілона Маска співголовою нового державного агенства, завданням якого буде оптимізація роботи державних структур у США. Теоретично, в зону його відповідальності можуть потрапити і витрати Пентагону на фінансування програми F-35. Цю програму вже неодноразово критикували за астрономічні витрати при не надто великих перевагах нового винищувача порівняно з машинами попереднього покоління.

Сам Маск теж не вперше критикує цей літак.

"Конкурентом має бути безпілотний винищувач, який дистанційно керується людиною, але з його маневрами, доповненими автономією. У F-35 не буде жодних шансів проти нього", — писав Маск у Twitter у лютому 2020 року.

Що собою представляє F-35

F-35 — це багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin на початку XXI століття. Він має три модифікації: F-35A (звичайний зліт і посадка), F-35B (короткий зліт і вертикальна посадка) та F-35C (для авіаносців).

Літак оснащений технологіями стелс, потужними сенсорами, а також здатний виконувати місії повітряного бою та ударів по землі. Його розробка спрямована на забезпечення переваги в сучасних і майбутніх бойових умовах, а також інтеграцію з союзними силами через спільну інфраструктуру і дані.

F-35 часто критикують за високу вартість розробки та експлуатації, яка вже перевищила $1,7 трильйона за весь час існування програми. Його також звинувачують у складності обслуговування, низькій надійності на ранніх етапах експлуатації, проблемах із програмним забезпеченням і багатьох затримках у виробництві. Деякі експерти вказують на обмеження в маневреності в порівнянні з винищувачами попередніх поколінь.

Вас також можуть зацікавити новини: