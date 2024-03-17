Ці БПЛА є очевидною заміною використання бомбардувальників, яких мало на озброєнні української армії.

Україна почала використовувати старі безпілотники Туполєв Ту-141/143 1970-х років. Це важкі та незграбні БПЛА, але вони потенційно ефективні.

Як йдеться у матеріалі Forbes, українці востаннє використовували ці безпілотники рік тому. Понад 40 років тому їх прибрали з озброєння радянської армії.

Ці БПЛА атакували Брянську область в межах кампанії глибоких ударів України по російській інфраструктурі, включно з нафтовими об’єктами. Реактивний Ту-141 і аналогічний Ту-143 не є надто складними.

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Ці БПЛА прості, швидкі та достатньо великі, щоб нести боєголовку вагою в сотні кг. Це робить їх набагато руйнівнішими, ніж, скажімо, український клон ірансько-російського безпілотника "Шахед".

Що відомо про БПЛА Туполєв

Безпілотники типу Туполєв існують ще з Другої світової війни. У 1950-х роках військово-повітряні сили США та компанія Ryan Aeronautical розробили модель 147 - реактивний безпілотник завдовжки 9 метрів із надзвичайно складною на той час інерціальною навігаційною системою.

Модель 147 здійснила тисячі польотів над В'єтнамом, роблячи розвідувальні фото для бомбардувальників. Натомість версії БПЛА з вибухівкою в розробці. Після цієї війни програма Model 147 раптово припинилася.

Невдовзі радянські ВПС розробили подібні безпілотники. Перший політ Ту-141/143 відбувся в 1974 році. Туполєв побудував 142 екземпляри 14-метрового Ту-141, що запускався з рампи, на заводі в Харкові. Тип прослужив до 1989 року.

Деякі Ту-141 і Ту-143 були на зберіганні в Україні, коли російські війська вперше вторглися в країну ще в 2014 році. Українські техніки почали витягувати застарілі безпілотники зі складів і відновлювати їх. У 2014 році підтримувані Росією сепаратисти збили щонайменше два Ту-143 на сході.

На озброєнні України є бомбардувальники Су-24, але вони занадто цінні, щоб ризикувати під час небезпечних нальотів на сотні кілометрів вглиб російської території. Ту-141/143 є очевидною заміною. Він швидкий - 965 км на годину - і може літати на висоті 6 тисяч км. Його інерційна навігаційна система забезпечує достатньо чіткий курс польоту на відстані понад тисячу км. Він відновлюється, вимикаючи двигун і розкриваючи парашут.

"Приберіть камери та додайте вибухівку, і Ту-141/143 стане крилатою ракетою, а не розвідувальним дроном. Ще в березні 2022 року стало очевидно, що українські ВПС модифікували деякі свої Ту-141/143 для односторонніх місій", - пише видання.

Минулого літа українці запустили щонайменше два Ту-143 на Курськ. Російська ППО збила обидва безпілотники. 5 грудня 2022 року безпілотники нарешті пробилися в російський тил і вдарили по двох базах російських бомбардувальників за 480 км усередині Росії.

Через два місяці, як зазначалося, Україна витратила свій останній Ту-141/143. Загалом 14 Ту-141 і Ту-143 розбилися або були збиті в перший рік широкомасштабної війни Росії проти України. Згодом з'ясувалося, що Ту-141, який розбився в лютому 2023 року, насправді був не останнім придатним для польоту зразком.

"Зараз важко визначити, скільки Ту-141 і Ту-143 залишилося в Україні. Якщо такі залишаться, очікуйте більш глибоких ударів по російській промисловості в прикордонних областях", - зазначає видання.

Останні удари по російській промисловості

Як повідомляв УНІАН, нещодавно дрони атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" в Самарській області. Мова йде про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Сумарно ці підприємства переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, що становить майже 10% всієї нафтопереробної промисловості країни-агресора.

В СБУ оцінили результати нічної атаки на три НПЗ в Росії. Там зазначили, що атака виявилася "результативною".

Як сказали кореспонденту УНІАН обізнані джерела у правоохоронних органах, "кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ".

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