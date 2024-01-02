Літак-носій крилатих ракет є основною стратегічною силою ВПС Росії

Армія РФ активно використовує бомбардувальники Ту-95МС для ракетних обстрілів України. Масована атака 2 січня не була виключенням, коли росіяни випустили десятки ракет.

Ту-95МС – модернізований стратегічний літак-носій крилатих ракет X-101/102, що підвішуються на чотирьох вузлах кріплення підкрильних підвісок з чотирма турбогвинтовими двигунами НК-10М0. Є основною стратегічною силою ВПС Росії. Літак розвиває максимальну швидкість до 830 км/ч, а бойове навантаження складає 7800/20 800 кг. Розробкою займалось КБ А. М. Туполєва.

Серійне виробництво Ту-95МС відбувалось із 1982 по серпень 1992 року. Відповідно, найстаріший борт має вік 40 років, наймолодший – 30 років. І це насправді не набагато більше, аніж більш потужного Ту-160, серійне виробництво якого відбувалось у 1987-1992 роках, пише Defense Express.

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"Цілком ймовірно.., що під час багатомісячної кампанії ракетних ударів по бомбардувальник Ту-95МС показав себе значно надійнішим та простішим в обслуговуванні, аніж Ту-160", – пише видання.

Зазначається, що виробництво його у базовій версії Ту-95 стартувало ще в 1954 року. Тому "базовий" Ту-95 і Ту-95МС відділяють 30 років виробництва та різного роду вдосконалень, біля 10 серійних модифікацій.

За словами журналістів, в 1990-х при "оптимізації" стратегічної авіації росіяни найбільше цінували Ту-95МС, навіть забрали понад 10 літаків в Казахстану та чотири такі ж бомбардувальники отримали від України в обмін на газ. А Ту-95 старіших модифікацій "пішли під ніж", з метою економії ресурсів.

Водночас, за даними The Military Balance, на кінець 2021-го року РФ мала в своєму розпорядженні 60 літаків Ту-95МС. Але реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу може бути суттєво меншою.

Для ударів по Україні російські війська піднімали у повітря максимум до 20 літаків Ту-95МС, для спільних польотів із стратегічною авіацією КНР у 2022 році – максимум до 10 "бортів". Отже, реальна кількість боєздатних Ту-95МС складає максимум 50% від кількості "на папері", вказують у Defense Express.

Масована ракетна атака 2 січня

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було 29 грудня 2023 року. РФ застосувала стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6:00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Також російські загарбники випустили по Києву 10 ракет Х-47М2 "Кинджал" та всі 10 були збиті і це найбільше одноразове застосування даних ракет.

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