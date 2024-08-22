Мобільність радарів дає можливість безперервно виявляти дрони супротивника, а потім виводити їх з ладу, зазначили в Міноборони України.

Триває війна в Україні, і Нідерланди закуповують для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Очікується, що Нідерланди передадуть мобільні радари в четвертому кварталі 2024 року. Постачальником цих радарів є нідерландська компанія Robin Radar Systems.

"Системи здатні контролювати навколишнє середовище та виявляти дрони, що рухаються навіть на високих швидкостях. Мобільність радарів дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім виводити їх з ладу", - інформує оборонне відомство України.

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Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово закликала міжнародних партнерів посилити українську ППО у зв’язку з масованим ракетними та дроновими атаками росіян на цивільні об’єкти, зокрема, енергетичної сфери.

Поява західних винищувачів F-16 в Україні є важливим кроком союзників для посилення потенціалу Сил оборони в протиповітряній обороні, зазначив нещодавно генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

Він назвав ці винищувачі "далекобійною рукою" системи ППО, оскільки вони здатні знищувати дуже великий спектр засобів нападу: літаки, гелікоптери, крилаті ракети і дрони-камікадзе.

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