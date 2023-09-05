Пісторіус запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну у сферах, які є її сильними сторонами.

Німеччина поставила Україні першу партію щойно вироблених снарядів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Як повідомляє Міністерство оборони Німеччини, боєприпаси були виготовлені на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall.

"Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах", – сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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Він запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну у сферах, які є її сильними сторонами. Мова йде про наземну протиповітряну оборону, артилерію, боєприпаси.

Снаряди для Gepard від Німеччини - деталі

Компанія Rheinmetall планує поставити Україні 300 тисяч снарядів для Gepard, які допоможуть збивати російські дрони. Перші поставки будуть вже найближчим часом. Цього року Rheinmetall збирається поставити ЗСУ 40 тисяч таких снарядів.

Зазначається, що для вирішення проблеми гострої нестачі боєприпасів на фронті, Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі за кілька місяців. Це при тому, що зазвичай подібний процес займає роки.

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