Цього року Україна отримає 40 тисяч таких снарядів.

Компанія Rheinmetall планує поставити Україні 300 тисяч снарядів для Gepard, які допоможуть збивати російські дрони. Перші поставки будуть вже найближчим часом.

Як повідомляє Bild, цього року Rheinmetall збирається поставити ЗСУ 40 тисяч таких снарядів.

Зазначається, що для вирішення проблеми гострої нестачі боєприпасів на фронті, Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі за кілька місяців. Це при тому, що зазвичай подібний процес займає роки.

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За даними видання, через дефіцит боєприпасів бійці ЗСУ зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча ця САУ здатна вистрілювати до 20 снарядів за одну чергу. У Німеччині також брак цих боєприпасів, оскільки Gepard датується 1980-ми роками і документації на управління ними не залишилося. У зв'язку з цим інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.

"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", – наголосив глава Rheinmetall Армін Паппергер.

Військова допомога для ЗСУ

Як раніше повідомляв УНІАН, у ЄС пообіцяли, що потік боєприпасів в Україну має збільшитися найближчим часом.

За даними Financial Times, що українські воїни щодня здійснюють понад 5 тисяч артвистрілів - деякі європейські країни здатні виробити стільки за рік.

Нещодавно США надали Україні касетні боєприпаси. Вони застосовуються українськими захисниками на полі бою.

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