Німеччина закупить тисячі ракет європейського виробництва, зокрема й українські, - Bloomberg

Країна веде переговори з Україною щодо спільного виробництва та придбання крилатих ракет "Барс".

Німеччина планує закупити тисячі високоточних засобів ураження великої дальності у низки європейських виробників. Про це пише Bloomberg.

Берлін прагне оперативно поповнити свій арсенал для стримування Росії, оскільки поставки американських крилатих ракет Tomahawk для Німеччини відкладаються на невизначений термін.

Як повідомили джерела видання, представники Міністерства оборони ФРН ведуть переговори про укладення контракту на суму понад 1 млрд євро (1,12 млрд доларів) з американським оборонним стартапом Covenant. Йдеться про закупівлю тисяч крилатих ракет великої потужності Anthem, призначених для наземного запуску.

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За їхніми словами, Німеччина також веде переговори з Україною щодо спільного виробництва та придбання крилатих ракет "Барс": назва компанії-виробника при цьому не розголошується.

Серед інших потенційних постачальників - нідерландська компанія Destinus SA, яка пропонує крилаті ракети Ruta, а також німецько-британський оборонний стартап Hypersonica, що розробляє надшвидкісну ракету HS1. У статті зазначено:

"Концепція закупівлі тисяч нових, відносно недорогих ракет полягає в тому, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони супротивника за рахунок масового застосування, гарантуючи тим самим ураження цілей".

Наразі на озброєнні Бундесверу перебувають лише крилаті ракети Taurus, які запускаються з повітряних носіїв і мають відносно невелику дальність - близько 500 кілометрів. Їх виробництвом займаються компанії MBDA Missile Systems Services SAS та Saab AB.

Зазначається, що плани Німеччини щодо закупівлі потужних ракет BGM-109 Tomahawk та наземних пускових установок Typhon виробництва американської корпорації Raytheon зіткнулися із затримками, які можуть становити до п’яти років.

Цього року компанія Covenant відкрила завод у Лейпцигу (федеральна земля Саксонія): очікується, що перші крилаті ракети зійдуть з конвеєра на початку 2027 року. На цьому підприємстві, що спирається на повністю європейський ланцюг поставок, компанія планує до кінця наступного року виготовити 1000 ракет. До 2028 року Covenant розраховує вийти на проектну потужність - 5000 ракет на рік.

Джерела, обізнані з ходом розробки, стверджують, що дальність польоту ракети перевищує 2000 кілометрів. У четвер Данія оголосила про придбання високоточних ракет великої дальності, які можуть запускатися як з винищувачів, так і з наземних установок. Це розширить можливості данських збройних сил щодо нанесення ударів по цілях у тилу противника.

Як повідомив міністр оборони Єппе Бруус, уряд Данії закупить ракети Joint Strike Missile виробництва норвезької компанії Kongsberg Gruppen ASA - вони використовуватимуться на датських винищувачах F-35, - а також крилаті ракети Anthem.

Німецька зброя

Раніше компанія Quantum Systems заявила, що її експериментальний електричний безпілотник Apex Recordhunter під час випробувань досяг швидкості 777 км/год. Якщо результат офіційно підтвердять, це стане новим рекордом у відповідній категорії. Розробка також допомагає вдосконалювати технології безпілотників-перехоплювачів, зокрема тих, що призначені для боротьби зі швидкісними повітряними цілями.

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