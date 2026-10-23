Німецький електричний дрон розігнався до рекордних 777 км/год: він може допомогти Україні

Офіційно рекорд ще не підтверджений, однак технології, випробувані на апараті, можуть допомогти розробляти швидкісні дрони-перехоплювачі для боротьби з повітряними загрозами.

Німецька компанія Quantum Systems заявила, що її експериментальний електричний безпілотник Apex Recordhunter під час випробувань досяг швидкості 777 км/год. Якщо результат офіційно підтвердять, це стане новим рекордом у відповідній категорії. Розробка також допомагає вдосконалювати технології безпілотників-перехоплювачів, зокрема призначених для боротьби зі швидкісними повітряними цілями, пише WP Tech.

Apex Recordhunter розробила внутрішня експериментальна команда Quantum Systems у Німеччині. Робота над проєктом тривала близько року. Безпілотник створювали не для безпосереднього використання в операціях, а для дослідження можливостей електричних двигунів, управління енергією та стабільності польоту на високих швидкостях.

Під час попередньої спроби в червні цей самий апарат розігнався до 699 км/год. Тоді результат також вважали неофіційним рекордом для електричних дронів.

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Головною особливістю Apex Recordhunter є спеціальні акумуляторні елементи, розроблені дочірньою компанією Porsche. Виробник не розкриває докладних характеристик акумулятора, двигуна та системи передавання потужності.

На швидкості 777 км/год важливо не лише забезпечити достатню потужність, а й зберегти стабільність польоту та ефективно використовувати енергію.

Чому рекорд ще не підтвердили

Попри заявлений результат, швидкість 777 км/год поки не отримала офіційного підтвердження. Для визнання рекорду необхідно провести зворотний політ, щоб врахувати вплив вітру на результати вимірювань.

Зібрані під час випробувань дані Quantum Systems планує використати для вдосконалення електричних силових установок і майбутніх конструкцій безпілотників.

Компанія також зазначає, що технології, які розробляють у межах проєкту Apex, можуть допомогти в роботі над безпілотниками-перехоплювачами. Такі апарати призначені для боротьби зі швидкорухомими повітряними загрозами.

Як приклад викликів для розробників компанія наводить російські безпілотники "Герань", швидкість яких, за наведеними в матеріалі даними, може становити 500–600 км/год.

Quantum Systems повідомляє, що працює над удосконаленням систем перехоплення у співпраці з українським виробником WIY Drones та іншими партнерами.

Quantum Systems постачає безпілотники Україні

Німецька компанія відома, зокрема, розвідувальними безпілотниками Vector, які широко використовуються українською армією.

Також, згідно з наданим матеріалом, компанія нещодавно підписала контракт на постачання 15 тисяч безпілотників-перехоплювачів "Стріла" Національній гвардії України.

Крім того, Quantum Systems завершила раунд фінансування на суму 1,2 мільярда доларів, що має забезпечити подальший технологічний розвиток.

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