Човен прибув у супроводі двох військових суден в межах запланованих навчань.

Біля берегів Куби "засвітився" один із нових підводних човнів Росії, що викликає найбільше занепокоєння в НАТО. Він перебуває там напередодні запланованих військових навчань.

Як пише Business Insider, атомний підводний човен з крилатими ракетами "Казань" з відносно нового класу. Ці субмарини роками хвилювали збройні сили США та Заходу через свою непомітність та ударні можливості.

Три російські кораблі, а також "Казань" прибули на Кубу в середу з п'ятиденним офіційним візитом перед великими одночасними повітряними і морськими навчаннями в Карибському басейні. Розгортання включає фрегат "Адмірал Горшков", який озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон", що є ще одним викликом для західних військових.

Відео дня

Потужності "Казані"

Хоча офіційні особи США заявили, що стежать за суднами і не очікують неминучої небезпеки в регіоні, прибуття "Казані" є помітною подією. Офіційні особи США та НАТО вже давно висловлюють занепокоєння можливостями субмарини та інших подібних до неї підводних човнів. Російські підводні човни класу "Ясен", як і "Казань", становлять серйозну загрозу. Росіяни почали працювати над класом під час холодної війни, а перший підводний човен цього класу "Сєвєродвінськ" був введений в експлуатацію наприкінці 2013 року.

Приблизно в той час, коли з’явився "Сєвєродвінськ", виконавчий офіцер командування військово-морських систем для підводних човнів сказав на військово-морському симпозіумі, що в майбутньому США "зіткнуться з серйозними потенційними супротивниками", додавши, що "треба лише поглянути на "Сєвєродвінськ".

Після того, як "Сєвєродвінськ" було введено до складу російського флоту, наступні підводні човни мали оновлені конструкції. "Казань" була другою підводною лодкою цього класу, але першою з нових модернізованих підводних човнів. Він помітно менший і має тихіший ядерний реактор.

Новіші та досконаліші функції підводних човнів роблять їх тихими, їх важко відслідковувати, вони добре озброєні та здатні атакувати наземні та морські цілі практично без попередження. Ці військові кораблі можуть нести крилаті ракети "Онікс" і "Калібр", а пізніше - нові ракети "Циркон". Зміна можливостей із появою підводних човнів класу "Ясен-М" призвело до зміни їх використання. Згідно з аналізом Королівського інституту об’єднаних збройних сил 2021 року, "здатність "Казані" запускати низку протикорабельних і наземних ракет" свідчить про те, що "ударні місії великої дальності, здається, замінюють блокування морських ліній зв’язку (SLOC) як основне завдання".

У 2021 році генерал ВПС США Глен ВанХерк, голова Північного командування США та Командування аерокосмічної оборони Північної Америки, заявив, що підводні апарати "спроектовані для непоміченого розгортання в межах радіусу дії крилатих ракет наших берегових ліній, щоб загрожувати критичній інфраструктурі під час ескалації кризи".

ВанХерк разом з іншими американськими офіційними особами заявив, що підводні підводні кораблі класу "Ясен" "рівні з нашими" і неодноразово попереджав про збільшення присутності цих суден біля узбережжя США.

Чому "Казань" з'явилась біля Куби?

Загалом Росія планує побудувати щонайменше дев’ять підводних човнів "Ясен", але є ознаки того, що в майбутньому їх може бути більше.

Розгортання російської армії на Кубі служить багатьом цілям. Це відбувається напередодні Карибських повітряних і морських навчань, перших, які Росія проводить у цьому районі з 2019 року. Вони служать зміцненню російсько-кубинських зв’язків. І це демонстрація сили на тлі війни в Україні.

Напруга особливо висока після того, як США нерішуче погодилися дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Представники США заявили, що переміщення цих суден у цей район не є прямою відповіддю на ці події чи ескалацію, зазначивши, що Куба приймала російські кораблі щороку з 2013 по 2020 рік, а російські навчання є звичайними.

Однак кораблі цієї групи належать до більш досконалих у Росії або мають новішу зброю. У минулому офіційні особи НАТО відзначали підводні човни класу "Ясен" як "одну з великих стратегічних проблем", з якою стикається Альянс.

Російський флот біля Куби

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що 12 червня на Кубу прибула російська військово-морська флотилія - це перший подібний візит з початку війни в Україні.

Повідомлялося, що російський атомний підводний човен і три військові кораблі дадуть салют із 21 гармати по Гаванській затоці, щоб привітати комуністичну владу острова.

Вас також можуть зацікавити новини: