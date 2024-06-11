Російський флот відвідає Кубу напередодні зближення союзників по Холодній війні, - The Financial Times

Відносини Куби з іншими союзниками, такими як Китай і Венесуела, ослабли, але її зв'язки з Росією міцніші, ніж будь-коли з часів холодної війни.

У середу на Кубу прибуде російська військово-морська флотилія - це перший подібний візит від початку війни в Україні. Російський атомний підводний човен і три військові кораблі дадуть салют із 21 гармати по Гаванській затоці, щоб привітати комуністичну владу острова.

Як пише The Financial Times, очікується, що вони причалять у тому самому місці, де раніше стояли американські круїзні лайнери, поки п'ять років тому адміністрація Трампа не заборонила їхній захід.

Куба вже давно є найближчим союзником Москви на американському континенті, а Росія - однією з небагатьох країн, яких Гавана вважає "стратегічними партнерами". Відносини Куби з іншими союзниками, такими як Китай і Венесуела, ослабли, але її зв'язки з Росією міцніші, ніж будь-коли з часів холодної війни, кажуть аналітики.

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Завдяки тому, що Куба тепер може обробляти кредитні та дебетові платежі росіян, на острів кинулися туристи. За офіційними даними, у першому кварталі цього року на острів прибуло близько 66 000 осіб, що вдвічі більше, ніж за той самий період роком раніше. Також було оголошено про російські приватні інвестиції в готелі, виробництво цукру і рому.

Під час візиту до Москви минулого місяця президент Куби Мігель Діас-Канель побажав Путіну "всіляких успіхів у проведенні спеціальної військової операції". Минулого року кубинський лідер заявив, що санкції проти обох країн "мають своїм джерелом одного і того ж ворога - імперію янкі".

"Ми повернулися до періоду до 1990 року", - сказав професор державного управління в Американському університеті Білл Леогранде. "В умовах холодної війни 2.0 Куба знову опиняється в таборі супротивників",- підкреслив він.

Напруженість між США та РФ

Захід Росії в порт відбувається на тлі ескалації напруженості у відносинах зі США через війну в Україні. Минулого тижня президент Джо Байден дозволив українським військовим завдавати ударів по цілях у Росії за допомогою американської зброї.

Президент Росії Володимир Путін уперше з лютого 2022 року зустрівся з журналістами провідних світових ЗМІ, де вкотре висловив погрози на адресу західних країн за допомогу Україні в цій війні. Диктатор зазначив, що РФ поставить далекобійні ракети супротивникам Заходу "у відповідь" на те, що Україна отримує далекобійні ракети західного виробництва та отримала дозвіл бити західним озброєнням по території Росії.

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