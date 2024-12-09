1000 польотів без жодного інциденту: новітній винищувач KF-21 здійснив прорив

Ці досягнення підтверджують надійність винищувача та його важливість для збройних сил і оборонної промисловості Південної Кореї.

Наприкінці минулого місяця південнокорейська компанія Korea Aerospace Industries (KAI) офіційно оголосила про досягнення важливого етапу в розробці свого новітнього винищувача KF-21 Boramae. Літак успішно провів тисячу випробувальних польотів, продемонструвавши високий рівень надійності без єдиного інциденту, пише Defense Express.

З літа 2022 року KF-21 проходив різноманітні тестування, зокрема перевірку авіоніки, оцінку маневреності та інші випробування. Як повідомляє видання Army Recognition, ці досягнення підтверджують надійність винищувача та його важливість для збройних сил і оборонної промисловості Південної Кореї.

Особливістю розробки KF-21 стало прагнення компанії KAI максимально знизити залежність від імпорту комплектуючих. Попереду на винищувач чекають нові етапи випробувань, які дозволять підвищити його ефективність.

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Що відомо про KF-21

KF-21 було вперше представлено у квітні 2021 року як альтернативу F-35. Його розробка, що тривала з 2001 року, завершилася першим польотом у липні 2022 року.

KF-21 при розмаху крил у 11,2 метра має максимальну злітну вагу до 25 580 кг, бойовий радіус у 1000 км, максимальну швидкість до 2200 км/год, а також 10 точок підвіски. При цьому для повітряного бою KF-21 може використовувати не лише AIM-120 AMRAAM, а й далекобійну Meteor від MBDA Meteor із дальністю пострілу у 200 км.

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