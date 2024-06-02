Таким чином країна хоче приєднатися до провідних торговців зброєю.

Найбільша оборонна компанія Південної Кореї займається розробкою двигуна для винищувача, адже країна планує просунутися вгору щодо створення вартості експортера зброї та підвищити свою безпекову самодостатність, пише Financial Times.

Керівник відділу аеросистем Hanwha Aerospace повідомив, що компанія прагне розробити свій двигун вже до 2036 року. Вона працює разом з урядом Південної Кореї, який є одним з найбільших у світі, що витрачає на розробку озброєнь.

"Ми повинні розробити власні авіаційні двигуни, поки не стало занадто пізно для нашої довгострокової національної безпеки, а також для отримання економічних вигод. Це займе щонайменше 10 років і понад 5 трлн вон ($3,7 млрд). Ми стикаємося з високими вхідними бар'єрами, але у нас є досвід виробництва двигунів, хоча і за ліцензійними угодами, а також ми розробили власні невеликі двигуни і маємо потужний ланцюжок поставок", - зауважив Квангмін Лі в інтерв'ю Financial Times в штаб-квартирі компанії в Сеулі. Відео дня

У виданні додали, що Південна Корея стала одним з 10 найбільших світових експортерів оборонної продукції, а війна РФ в Україні збільшує попит на звичайну зброю, таку як танки, гаубиці та винищувачі нижчого класу.

"Hanwha виробляє власні двигуни для кораблів, ракет і гелікоптерів, але поки що не виробляє сучасні винищувальні двигуни. Вона є основним постачальником деталей для General Electric, Pratt & Whitney і Rolls-Royce, які разом домінують на світовому ринку авіаційних двигунів", - наголошують у FT.

Компанія планує досягти 25 трлн вон загального обсягу продажів власних двигунів до 2050 року. Зазначається, що двигуни будуть використовуватися в модернізованих версіях першого вітчизняного винищувача KF-21, який Korea Aerospace Industries планує почати серійно виробляти в другій половині 2026 року.

У виданні нагадали, що лише шість країн мають власні двигуни для найсучасніших винищувачів, а саме США, Велика Британія, Франція, Росія, Україна та Китай.

Також в компанії сподіваються, що ВПС Південної Кореї будуть купувати модернізовані KF-21 з вітчизняними двигунами та очікують, що з часом будуть продавати їх країнам Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Східної Європи.

"Ми будемо орієнтуватися на тих, хто не може купити винищувачі у США з геополітичних причин, або тих, хто не може дозволити собі купити дорогі американські літаки", - зауважив Квангмін Лі.

Водночас професор передової оборонної інженерії в Національному університеті Чханвон Кім Хо Сонг попередив, що ця технологія є складною для розробки.

"Розробка реактивного двигуна є найскладнішим технологічним досягненням, оскільки матеріали повинні витримувати температуру горіння понад 2 000 градусів за Цельсієм. Донедавна навіть Китай мав проблеми з подоланням технологічних викликів", - пояснив він.

Південна Корея - останні новини

Як писав УНІАН, Північна Корея запустила сотні повітряних куль, які наповнені різними відходами, зокрема і фекаліями та сміттям. Влада Південної Кореї каже, що повітряні кулі наповнені сміттям і "нечистотами" і це стало реакцією у відповідь на повітряні кулі з листівками, які раніше були запущені з території Республіки Корея у бік КНДР.

Також повідомлялось, що Південна Корея створила протиракетні системи, які перевершують Patriot. Випробування систем відбувалися 30 травня 2023 року на полігоні Анхин, який розташований за 109 кілометрів від столиці країни Сеула.

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