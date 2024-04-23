США можуть виграти війну з Китаєм сьогодні, але зазнають великих втрат.

Літак, створений Китаєм, щоб конкурувати зі стелс-бомбардувальником Сполучених Штатів B-21, навіть не наближається до можливостей США. Про це заявив представник розвідувального управління Міністерства оборони США, повідомляє Defense One.

Зазначається, що після того, як у 2016 році Китай оголосив про розробку дальнього бомбардувальника, стелс-бомбардувальник Xi’an H-20 був покритий завісою таємниці. Китайський військовий чиновник заявив у березні, що бомбардувальник буде представлено "незабаром", зазначивши, що в його розробці не залишилося серйозних проблем, але у США цим не стурбовані.

"Справа з H-20 полягає в тому, що коли ви насправді дивитеся на дизайн системи, вона, ймовірно, далеко не така хороша, як американські платформи, особливо більш просунуті, які ми випускаємо. Вони зіткнулися з багатьма проблемами інженерного проектування з точки зору того, як ви насправді змусите цю систему функціонувати так само, як B-2 або B-21", - сказав чиновник.

Він також зазначив, що Китай роками заявляв, що цей бомбардувальник презентують "незабаром". Втім, навіть якщо Китай публічно представить бомбардувальник, щоб продемонструвати свою військову майстерність, це "не обов’язково означає, що він насправді надасть їм ті можливості, які їм знадобляться, або в тій кількості, яка їм потрібна".

"Найбільша... проблема для китайської сторони полягає не стільки в можливостях реальних систем, скільки в здатності персоналу ефективно використовувати ці системи на швидкості та в масштабі. Ми, як військові США, маємо великий досвід ведення воєн. І так, ви поговорите з будь-яким оператором, і він розкаже вам про всі наші проблеми, але, відверто кажучи, ми можемо зрозуміти, як виконувати ланцюжки знищення", – сказав розвідник.

Протистояння США та Китаю - останні новини

Нещодавно Китай увів санкції проти американських оборонних гігантів. Мова йде про корпорації-виробники озброєнь – General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems.

Пекін вважає, що продаж зброї Тайваню є серйозним втручанням у внутрішні справи КНР.

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