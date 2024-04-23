Як мінімум, йдеться про початок виробництва Україною значної частини складових для Patriot.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Україна активно працює з Вашингтоном для самостійного запуску виробництва зенітних ракетних комплексів Patriot.

"Дійсно, це завдання перед нами стоїть. Під час двох візитів президента Зеленського до США минулого року – у вересні і в грудні – ми найбільше обговорювали питання їхнього спільного виробництва", - заявила Маркарова в інтерв'ю для видання "Європейська правда", відповідаючи на питання про перспективи виготовлення "Петріотів" в Україні.

Вона зазначила, що між двома візитами президента вже було два засідання бізнесів, українських і американських (Patriot – це декілька компаній, які виробляють різні частини комплексу).

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"Тож ми активно працюємо над цим. Без того, щоб ми самі виробляли, як мінімум, значну частину складових, а як максимум – завершений продукт, не обійтися. Бо ми ж розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться", - наголосила Маркарова.

Також вона відзначила, що Україні треба виробляти не тільки ППО.

"От зараз тільки закінчився візит прем'єр-міністра України, міністра фінансів та голови Нацбанку, які приїхали на зустрічі у Світовому банку і Міжнародному валютному фонді, але мали також зустрічі з бізнесом, де одне з ключових обговорень було саме про інвестиції у військово-промисловий комплекс та спільну роботу, що стосується окремих матеріалів, як-от рідкоземельних металів", - повідомила посол.

Patriot для України - останні новини

У лютому президент України заявив, що система протиповітряної оборони Patriot коштує півтора мільярди доларів, але без дозволу США їх купити неможливо.

У березні Зеленський заявив, що додаткові 5-7 систем Patriot від США захистять індустріальні платформи в Україні для того, аби була можливість громадянам працювати і дітям ходити в школу. Додаткові системи ППО повинні допомогти розблокувати небо.

20 квітня Палата представників США (нижня палата Конгресу) схвалила законопроект про виділення близько 61 млрд доларів на додаткову допомогу для України. Сьогодні, 23 січня, цей законопроект має розглянути Сенат (Верхня палата Конгресу).

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