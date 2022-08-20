Зеленський висловив вдячність США за надання чергового пакету військової допомоги на $775 млн.

Міністр оборони Олексій Резніков подякував США за надання Україні військової допомоги на суму 775 млн дол. та розповів, що передбачає пакет допомоги.

Про це він написав у своєму Твіттері. Так, новий пакет допомоги на 775 мільйонів доларів від США передбачає:

боєприпаси для HIMARS;

16 105мм гаубиць+боєприпаси;

15 безпілотників ScanEagle;

40 машин MaxxPro;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

50 HMMWVs;

1500 протитанкових керованих ракет;

1,000 Javelins;

інше обладнання.

Як відомо, 19 серпня Президент США Джо Байден підписав указ, яким доручив держсекретарю направити 775 млн доларів за рахунок бюджету міноборони США на допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність США за надання чергового пакету військової допомоги на $775 млн. Він наголосив, що зроблено ще один важливий крок для перемоги над агресором.

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