Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $775 мільйонів. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, а також ЗРК NASAMS.
Про це заявили у Пентагоні.
Україна отримає:
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них;
- 15 безпілотників Sky Eagle – це розвідувальні дрони, спеціально розроблені для ВМС;
- ракети HARM для боротьби із радарами;
- протитанкові комплекси TOW;
- тисячу Javelin.
Наголошується, що це вже друга партія протирадіолокаційних ракет HARM, яку США передали України. Крім того, було здійснено їхню інтеграцію з винищувачами МіГ.
Як зазначають у Пентагоні, США передадуть Україні ЗРК NASAMS. Процес триватиме два-три місяці.
З початку повномасштабного вторгнення РФ США спрямували на військову допомогу Україні $10,6 млрд. Наразі вивчається можливість постачання Україні озброєнь, які "дозволять змінити ситуацію на полі бою" на півдні та сході країни.
Як повідомляв УНІАН, раніше Уряд США оголосив про виділення Україні багатомільйонного траншу з метою розмінування територій, забруднених мінами й іншими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення.