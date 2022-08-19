Крім того, Україна отримає тисячу Javelin, протирадарні ракети та інше озброєння.

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $775 мільйонів. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, а також ЗРК NASAMS.

Про це заявили у Пентагоні.

Україна отримає:

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них;

15 безпілотників Sky Eagle – це розвідувальні дрони, спеціально розроблені для ВМС;

ракети HARM для боротьби із радарами;

протитанкові комплекси TOW;

тисячу Javelin.

Наголошується, що це вже друга партія протирадіолокаційних ракет HARM, яку США передали України. Крім того, було здійснено їхню інтеграцію з винищувачами МіГ.

Як зазначають у Пентагоні, США передадуть Україні ЗРК NASAMS. Процес триватиме два-три місяці.

З початку повномасштабного вторгнення РФ США спрямували на військову допомогу Україні $10,6 млрд. Наразі вивчається можливість постачання Україні озброєнь, які "дозволять змінити ситуацію на полі бою" на півдні та сході країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уряд США оголосив про виділення Україні багатомільйонного траншу з метою розмінування територій, забруднених мінами й іншими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення.

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