Військово-морські сили Аргентини хочуть провести випробувальний політ одного з цих штурмовиків.

У керівництві Військово-морських сил Аргентини вирішили самостійно відновити та поставити у стрій літаки Super Etendard Modernise, які раніше планували передати Україні. Про це пише портал Infodefensa.

За словами начальника Генерального штабу аргентинських ВМС віце-адмірала Карлоса Марії Аллієві, країна начебто має можливості для відновлення технічної готовності згаданих вище машин. Планується проведення випробувального польоту одного з Super Etendard.

Справа в тому, що аргентинцям начебто вдалось знайти рішення, які дозволять полагодити крісла-катапульти, які раніше виявились непрацездатними через британське ембарго.

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Super Etendard – довідка

Dassault-Breguet Super Etendard є французьким надзвуковим палубним штурмовиком, розробленим на основі літака Etendard IVM. Він здійснив перший політ 28 жовтня 1974 року. Всього побудували 85 літаків Super Etendard.

Літак вписав своє ім'я в історію під час Фолклендської війни, коли за допомогою протикорабельної ракети Exocet потопив британський есмінець Sheffield.

Французькі літаки (не) для України

У червні стало відомо, що Аргентина може передати Україні свої бойові літаки Super Etendard, які раніше латиноамериканській країні поставила Франція.

Як тоді повідомлялось, усього Київ міг отримати п’ять таких літаків. Втім, вже тоді ЗМІ писали про існуючи "‎політичні труднощі"‎, які можуть стати на заваді цьому рішенню.

Також, нагадаємо, Україна розраховує на багато більш сучасні Mirage 2000-5, які погодилась передати уже безпосередньо сама Франція. Втім, як і у випадку з Super Etendard, мова, скоріш за все, йде про досить невелику кількість літаків.

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