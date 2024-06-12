Буенос-Айрес все ще має невелику кількість французьких надзвукових палубних штурмовиків Dassault-Breguet Super Étendard.

Аргентина веде активні перемовини з Францією щодо передачі Україні штурмовиків Super Etendard, які зараз знаходяться у неробочому стані через ембарго, яке запровадила Велика Британія. Про це повідомляє Infobae.

Усього Україна може отримати п’ять Super Etendard, однак існують політичні труднощі, які тільки доведеться вирішити.

"Участь Франції є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди" – йдеться у повідомленні.

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Міністр закордонних справ Аргентини Діана Мондіно вже обговорювала це питання з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Згодом передачу літаків планують обговорити ще більш детально.

Зараз винищувачі зберігають на військово-повітряній базі в Пуерто-Бельграно. Для нормальної експлуатації їм необхідні піропатрони, які дозволять пілотам катапультуватись у разі необхідності. Через ембарго, яке ввели британці внаслідок Фолклендської війни, Аргентина не має доступу до них.

Super Etendard – що це за машина

Dassault-Breguet Super Étendard є вкрай застрілим літаком з дуже обмеженими можливостями, тому передача Україні таких машин буде мати скоріше символічне значення.

Зауважимо, що літак отримав широку популярність під час Фолклендської війни, коли аргентинські Super Étendard потопили два британські кораблі за допомогою протикорабельних ракет Exocet. Загалом було побудовано 85 штурмовиків Super Étendard.

Французькі літаки для України

Раніше стало відомо, що Франція може передати Україні деяку кількість винищувачів Mirage 2000. Пізніше УНІАН писав, що союзники хочуть створити коаліцію для передачі Україні цих винищувачів.

Щодо самої Франції, то на думку експертів її Військово-повітряні сили мають 26 таких літаків, з яких Києву можуть передати лише шість Mirage 2000.

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