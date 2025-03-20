Фонд буде відкритий тільки для оборонних компаній з ЄС і тих країн, які підписали з блоком угоди про оборону.

Збройові компанії зі США, Великої Британії та Туреччини будуть виключені з нової програми фінансування оборони ЄС у розмірі 150 млрд євро. Як пише Financial Times, згідно з пропозицією Європейської комісії, фонд, який планують витратити на озброєння, буде відкритий тільки для оборонних компаній ЄС і третіх країн, які підписали з блоком угоди про оборону.

Зокрема, це виключить будь-які передові системи озброєнь, щодо яких третя країна має обмеження на створення або використання певних компонентів - або контроль над їхнім кінцевим використанням. Як вказує FT, таким чином, це стосуватиметься американської системи Patriot, яка виробляється оборонним підрядником RTX, та інших американських систем озброєнь, на які Вашингтон наклав обмеження на використання.

Зазначається, що щонайменше 65 відсотків вартості продукції має бути витрачено в ЄС, Норвегії та Україні. Частину, що залишилася, можна витратити на продукцію з третіх країн, які підписали пакт про безпеку. За умовами плану, країни ЄС зможуть витрачати 35 відсотків кредитів на продукцію з використанням компонентів із Норвегії, Південної Кореї, Японії, Албанії, Молдови, Північної Македонії та України, повідомили чиновники.

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Водночас якщо треті країни, як-от США, Велика Британія і Туреччина, захочуть узяти участь в ініціативі, їм доведеться підписати з ЄС угоду про партнерство в галузі оборони і безпеки.

Переговори між Лондоном і Брюсселем про укладення такого пакту вже розпочалися, однак вони застопорилися через вимоги щодо укладення ширшої угоди між ЄС і Великою Британією, яка також включала б такі спірні питання, як права на рибальство і міграцію.

Водночас виключення Великої Британії та Туреччини створить великий головний біль для великих європейських оборонних компаній, що мають тісні зв'язки з виробниками або постачальниками на цих ринках.

Оборона Європи - новини

Як писав УНІАН, ЄС планує значно збільшити інвестиції в оборону для стримування РФ. Також ЄС зосередить свої зусилля на тому, щоб Україна могла продовжувати відбивати російські атаки.

Раніше в Брюсселі запропонували купувати зброю колективно від імені країн-членів Європейського Союзу. Варіанти фінансування включають 150 млрд євро кредитів для столиць і пом'якшення правил ЄС щодо дефіциту бюджету для витрат на оборону.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте зазначав, що НАТО відстає від Росії та Китаю в питанні виробництві озброєнь. Це стосується як США, так і Європи.

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