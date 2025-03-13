За словами Рютте, США і Європа роблять недостатньо.

Члени НАТО відстають від Росії і Китаю у питанні виробництві озброєнь. Це стосується як Сполучених Штатів, так і Європи, заявив генсек альянсу Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі.

"Нам потрібно виробляти більше озброєнь. Ми робимо недостатньо. Ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами і китайцями", – наводить його слова CNN.

За словами Рютте, Сполучені Штати Америки мають сильну оборонну промисловість. Проте треба зробити більше для того, аби наростити виробництво озброєнь.

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Новини про зброю: ви могли це пропустити

В Україні створили дрон, здатний нести на собі інші БПЛА. Новинка може нести на собі до шести FPV-дронів. Українські військові вже використовують цю розробку на передовій.

Тим часом Washington Post повідомляє, що війна в Україні посилила домінування США у світовій торгівлі зброєю. експорт зброї зі США в період з 2020 по 2024 рік зріс більш ніж на одну п'яту порівняно з попереднім п'ятирічним періодом, досягнувши 43 відсотків від загальносвітового обсягу.

Відомо, що Україна залишається найбільшим світовим імпортером зброї останні 4 роки.

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