При цьому якість ракет стає дедалі гіршою.

Росія під час обстрілів України збільшила використання ракет, які летять по балістичній траєкторії.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що з 29 грудня 2023 року, коли була одна з наймасштабніших атак по території України, окупанти застосували 158 засобів повітряного нападу.

Ігнат сказав, що противник частіше став використовувати ракети, які летять по балістичній траєкторії, зокрема, це "Іскандер-М", а також аеробалістичні ракети "Кинджал", крилаті ракети Х-22 і ракети зенітні керовані С-300.

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"Ворог розуміє, що ми маємо певні можливості щодо збиття "шахедів", крилатих ракет, відсоток збиття яких доволі великий, тому частіше вдається до застосування саме балістики, яку збивати можуть лише спеціальні засоби, яких у нас не так багато", — пояснив Ігнат.

Він також зазначив, що є пасивна оборона від балістики, а також противник часто б’є по хибних цілях.

"І часто балістика не долітає туди, куди мала. Є різні причини, які призводять до цього, одна з них — якість ракет стає дедалі гіршою", - зазначив речник Повітряних сил.

За його словами, на це треба дивитися з оптимізмом, але все-таки частина ракет таки долітає, хоча й не всі.

Війна в Україні - удари балістичними ракетами

Як повідомляв УНІАН, в Білому домі підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від КНДР і застосовує їх для обстрілів України.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, як ЗСУ вдалося збити з курсу балістичні ракети. ЗСУ застосували засоби радіоелектронної боротьби проти ворожої балістики. Завдяки цьому вдалося зберегти життя мирних жителів.

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