За це Іран отримає від РФ гроші та військові технології.

Іран може передати Росії балістичні ракети типу "земля-земля", які мають змогу вражати цілі на відстані до 700 кілометрів. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на джерела в службі безпеки США.

"З достовірної інформації відомо, що Іран і Росія продовжили угоду про озброєння, і Росія незабаром має отримати високоточні ракетні системи "земля-земля", - сказало інформоване джерело служби безпеки США журналістам Sky News.

Відомо, що йдеться про ракети "Ababil" та "Fateh", які можуть вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. За це Іран отримає від Росії гроші та військові технології.

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Нові дрони спеціально для РФ

Крім ракет, Іран найближчим часом може передати Росії нові дрони-камікадзе типу "Шахед". Йдеться про "Shahed-107". Цей безпілотник буде довжиною 2,5 метрів і розмахом крил у 3 метри. Його можна запускати з транспортного засобу. Радіус дії такого дрону – до 1500 км. Крім того, "Shahed-107" буде оснащений трансмітером для передачі відео.

"Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту для ураження іншими БПЛА або системами озброєння", – заявляють журналісти Sky News.

Отримання РФ ракет від Ірану і КНДР - що відомо

Офіційні особи США розповіли газеті The Wall Street Journal, що Росія планує придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності. Як повідомляється, поставка іранських ракет може відбутися вже цієї весни.

Водночас видання Діфенс Експрес пише, що угода РФ з Іраном може бути підписана найближчим часом. повідомляєтьсЯ, що мова йде, ймовірно, про балістичні ракети Fateh-110 із дальністю у 300 км, а також Zolfaghar із дальністю у 700 км.

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