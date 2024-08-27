Ведеться робота над зниженням витрат.

Одна українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

В інтерв'ю агентству Associated Press він розповів, що використання нової зброї зможе змінити війну. "Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні не очікує", - додав українсьий міністр.

З міркувань безпеки він не став розкривати дальність та об'єми виробництва "Паляниці", однак розповів, що бере участь у проектах з розробки зброї з кінця 2022 року. Зараз військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво ракети-дрона.

Відео дня

За словами Федерова, з цього року приватні компанії стали основними постачальниками дронів для українського війська. Він впевнений, що величезні розміри Росії можуть стати її слабким місцем. "Неможливо виробити достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб захистити таку велику територію. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога", - зазначив міністр.

Один із залучених до проекту фахівців сказав агентству, що розробляти нову ракету почали близько 18 місяців тому. "Це не продовження старого радянського проекту", - підкреслив він.

Ракета-дрон Паляниця

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше успішне бойове застосування нової зброї.

В радіусі дії ракети-дрона 20 військових аеродромів Російської Федерації. Повідомлялося, що її запускатимуть з наземної платформи.

Вас також можуть зацікавити новини: