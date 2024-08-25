Розробка ракети тривала півтора роки.

У межах дії української далекобійної ракети-дрона "Паляниці" - 20 російських військових аеродромів, вона запускатиметься з наземної платформи.

Як зазначається у дописі в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського, за 2,5 роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тис. ракет різних типів та понад 33 тис. керованих авіаційних бомб.

Підкреслюється, що зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння - російських літаках на військових аеродромах.

"Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї - української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ракет-дронів ставатиме більше, "як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня".

У відео від UNITED24, яке оприлюднив Зеленський, йдеться про те, що у межах дії "Паляниці" - 20 російських військових аеродромів. Її розробка тривала 1,5 роки. Ракета-дрон запускатиметься з наземної платформи. Її двигун - турбореактивний.

"Вартість ракети-дрона - набагато нижче аналогів. І робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває", - йдеться у відео.

Перша українська дальнобійна ракета

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Зеленський заявив, що цього дня відбулося перше і успішне бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця", ворога було уражено.

За словами глави держави, "Паляниця" є набагато швидшою і потужнішою за звичайні далекобійні дрони.

"В ракетну програму України входить кластер під назвою "Паляниця". В кластер входить на сьогодні три вироби. Випробування першого елементу пройшло позитивно, з чим я і привітав нашу державу", - сказав президент.

Вас також можуть зацікавити новини: