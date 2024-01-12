Українці надали безпрецедентний доступ до інформації щодо використання наданої допомоги.

Пентагон не має достовірних фактів, що свідчили б про розкрадання переданої Україні зброї.

Як заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу, жодних достовірних доказів того, що американська зброя в Україні "потрапила не в ті руки". Так Райдер прокоментував звіт генерального інспектора Міністерства оборони США про 40 тисяч одиниць наданої США Україні зброї, які залишились необлікованими належним чином.

"На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння передової конвенційної зброї, яку США передали Україні не в ті руки", – заявив Райдер.

Речник Пентагону зауважив, що Україна надала американським партнерам "безпрецедентний доступ" до інформації для обліку та інвентаризації переданих їй озброєнь, розуміючи потребу у звітуванні.

Інформацію про нібито випадки продажу зброї, або інше нераціональне її використання він назвав дезінформацією Росії.

"Ми бачимо, як українці використовують її на полі бою. Ми бачимо, що вони використовують надане обладнання ефективно", – додав він.

Що передувало

Напередодні ЗМІ повідомили про звіт генерального інспектора Пентагону щодо зброї, переданої Україні. У ньому повідомлялось, що Міністерство оборони США не може оперативно або повною мірою надати дані про майже 40 тис. одиниць зброї, які були передані Україні.

Ця зброя оцінюється у близько $1 млрд - 2%, від суми в $50 млрд військової допомоги від США.

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