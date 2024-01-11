У доповіді генерального інспектора Міністерства оборони, опублікованій напередодні, не наводиться жодних доказів того, що зброя була використана не за призначенням.

Генеральний інспектор Міністерства оборони виявив, що американські чиновники і дипломати у Вашингтоні і Європі не змогли швидко або повністю відзвітувати за всі майже 40 000 одиниць зброї, відправлених Україні.

Як пише The New York Times, ракетні установки, що дозволяють стріляти з плеча, безпілотники-камікадзе і прилади нічного бачення вартістю понад 1 мільярд доларів - за їх поставками погано здійснювався нагляд американськими чиновниками.

У доповіді генерального інспектора Міністерства оборони, опублікованій напередодні, не наводиться жодних доказів того, що зброя була використана не за призначенням після того, як її доставили в американський військовий логістичний центр у Польщі або відправили далі на поля битв України.

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"Визначення того, чи мало місце нецільове використання такої допомоги, виходило за рамки нашої оцінки та експертизи", - заявлено у звіті.

Однак у звіті повідомляється, що американські чиновники та дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повною мірою звітувати про майже 40 000 одиниць зброї, які за законом повинні були перебувати під пильним контролем, оскільки технології та відносно невеликі розміри роблять їх привабливою здобиччю для контрабандистів зброї.

Високий відсоток зброї, зниклої без вісті або іншим чином відразу ж неврахованої в урядових базах даних, "може збільшити ризик крадіжки або витоку". Кількість зброї, розглянутої у звіті, являє собою лише невелику частину військової техніки на суму близько 50 мільярдів доларів, яку Сполучені Штати направили Україні з 2014 року.

Проте, розслідування Пентагону дає перше уявлення про зусилля з обліку найбільш ризикованих інструментів американської військової могутності, які були в поспіху поставлені в Україну протягом останніх двох років. Все більше число законодавців, що скептично ставляться до витрат, чинять опір відправці Києву додаткової допомоги і вимагають нагляду.

У доповіді не уточнюється, скільки з 39 139 одиниць військової техніки переданих Україні в роки до і після конфлікту, були визнані "загубленими".

За останніми даними на червень минулого року, Сполучені Штати поставили Україні понад 10 000 протитанкових ракет Javelin, 2500 ракет класу "земля-повітря" Stinger, близько 750 безпілотників Kamikaze Switchblade, 430 ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності і 23 000 приладів нічного бачення.

За словами співробітників Пентагону і Держдепартаменту, відповідальних за відстеження зброї, небезпечні бойові умови зробили практично неможливим виїзд представників Міністерства оборони на передову, щоб переконатися, що зброя використовується за призначенням.

Необхідні процедури обліку "недоцільні в динамічній і ворожій обстановці воєнного часу", - заявила виконуюча обов'язки заступника Міністра оборони з питань політики Олександра Н. Бейкер у відповідь на попередній проект звіту від 15 листопада.

Вона також зазначила, що в посольстві США в Києві не вистачає співробітників Міністерства оборони, щоб легко відстежувати найбільш "чутливі" види зброї та обладнання, яких, за її словами, в даний час в Україні налічується понад 50 000 одиниць "і їх кількість зростає".

Допомога Україні від США - деталі

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл активізує зусилля щодо забезпечення угоди про реформування кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю, яке колеги характеризують як головне випробування його лідерства. Макконнелл є провідним прихильником підтримки України в Республіканській партії і знаходиться під посиленим тиском у зв'язку з нестачею боєприпасів і зброї в українських військах.

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