Нової інформації щодо надання Україні ракет Taurus поки немає, але Україна над цим працює.

На сьогодні немає нової інформації щодо надання Україні крилатих ракет Taurus від Німеччини. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільного брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

На запитання чи постачатиме Німеччина україні ракети Taurus, Пісторіус відповів : "Немає нової інформації щодо Taurus". При цьому додав, що в 2024 році Україні буде надано 140 тисяч 155-мм снарядів.

При цьому міністр оборони України Рустем Умєров додав, що йде робота над цим питанням. "По питанню Taurus я підтримую свого колегу. Ми працюємо, поки рішення немає",- сказав він.

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Також Пісторіус зазначив, що до нового пакету допомоги для України увійдуть, зокрема, чотири системи IRIS-T, протитанкові міни, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру.

За його словами, це вже п'ятий такий пакет допомоги в цьому році . При цьому він висловив сподівання, що це допоможе у війні з агресором.

Допомога Україні від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, в листопаді посол Німеччини в Україні Мартін Єгер анонсував, що Німеччина поставить ЗСУ до кінця року ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Раніше Пісторіус заявив, що питання передачі крилатих ракет Taurus Україні не є невідкладним, оскільки ці ракети "не змінять правила гри" у війні РФ проти України.

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