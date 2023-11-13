Дипломат також повідомив, що його країна робить внесок у зміцнення українських енергосистем.

Німеччина поставить ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Це відбудеться до кінця цього року, анонсував посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

"Оборонна промисловість Німеччини зацікавлена в довготривалих відносинах з вашою країною. Наша підтримка спрямована на галузь ППО – це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав посол.

Єгер додав, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. До кінця року планується поставка ЗСУ ще двох систем ППО IRIS-T.

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Дипломат також сказав, що його країна робить внесок у зміцнення енергосистем України. "Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", – сказав Єгер.

Допомога Німеччини Україні

Сьогодні німецький міністр оборони Борис Пісторіус натякнув, що його країна подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро.

А 8 листопада стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

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