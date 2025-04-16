У Південній Америці вже три країни хочуть експлуатувати шведські літаки.

Швеція вивчає можливість продати велику партію винищувачів JAS 39 Gripen E/F до Перу. Шведський уряд вже надіслав до Риксдагу (парламенту) запит про дозвіл на продаж озброєнь, повідомляє військово-аналітичний портал Defense Express.

У вересні минулого року Перу оголосило про намір придбати нові літаки, і серед потенційних варіантів називались американські F-16V Block 70, французькі Rafale F4 та шведські JAS 39 Gripen E/F. Потреба у нових літаках є нагальною з огляду на ситуацію в світі та слабкість перуанських повітряних сил – 19 МиГ-29, з яких літають менше половини, та не більше 12 одиниць Mirage 2000.

Але уряд Перу від початку висунув доволі жорсткі умови для потенційних постачальників: поставка аж 24 літаків у достатньо стислі терміни при загальній вартості контракту у 3,5 млрд доларів (145,8 млн доларів за літак). При цьому перуанці ще й хочуть платити в кредит.

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Оскільки уряд Швеції показав намір почати переговори, в Defense Express припускають, що перуанці пом’якшили свою контрактну пропозицію, або ж шведи виявилися єдиним потенційним постачальником, який може оперативно поставити потрібну кількість літаків.

Перу стане вже третьою країною в Південній Америці, яка виявила зацікавленість до шведських Gripen E/F. Раніше такі ж наміри показала Колумбія, яка хоче купити 16 літаків за 3,65 млрд доларів.

Крім того на континенті є країна, яка вже має твердий контракт зі шведами на купівлю Gripen E/F, причому з правом локалізації виробництва – це Бразилія. Цікаво, що частково за шведські літаки Бразилія планує розрахуватися військово-транспортними літаками C-390 Millennium власного виробництва.

Втім, не лише Південна Америка почала проявляти інтерес до шведських винищувачів. Після того, як США продемонстрували у відносинах з Україною свою ненадійність в ролі постачальника зброї, Португалія вже відмовилася від наміру придбати F-35, а Канада вивчає таку можливість. Альтернативою якраз і можуть стати Gripen E/F.

Saab JAS 39 Gripen – що треба знати

Saab JAS 39 Gripen E/F — це найсучасніша версія багатоцільового винищувача четвертого покоління Gripen. Літак здатен розвивати швидкість у понад 2 маха, бойовий радіус складає до 1 500 км.

На озброєнні має власну гармату Mauser BK-27 (27 мм), а також 10 точок підвіски для ракет класу "повітря-повітря", "повітря-земля", бомб та іншого озброєння​. Має сучасний радар AESA Raven ES-05 та систему радіоелектронної боротьби.

Як писав УНІАН, раніше розглядалася можливість поставки цих літаків в Україну. Шведи навіть встигли відправити партію запчастин до них, хоча самі літаки ще не були поставлені. Однак згодом ідею передачі Україні "Гріпенів" поставили на паузу.

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