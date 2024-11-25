Самі літаки ще не були поставлені, що викликає низку запитань.

Швеція передала Україні комплектуючі до винищувачів JAS 39 Gripen, хоча самі літаки ще не були поставлені. Цих запчастин вистачить аж на 14 машин.

Про цю поставку стало відомо із заяви міністра оборони Швеції Пола Йонсона на прес-конференції 22 листопада 2024 року, пише видання Janes. Але сама поставка запчастин сталася раніше – у вересні.

При цьому досі залишається питанням, коли ж відбудеться передача самих "Гріпенів". Також не зрозуміло, чи справді йдеться про поставку 14 літаків, чи просто про запас запчастин, яких теоретично вистачить на таку кількість винищувачів.

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Видання Defense Express зауважує, що окрім самої Швеції експлуатантами "Гріпенів" у Європі також є Угорщина та Чехія. І обидві ці країни мають саме по 14 літаків цього типу.

"Тобто виглядає так, що число в 14 JAS 39 Gripen для самих шведів може виглядати заодно як стандартна експортна практика", – кажуть експерти.

Україна і Швеція домовляються про "Гріпени"

Як писав УНІАН, Україна та Швеція ведуть перемовини щодо поставки Києву шведських винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Про це ще в липні говорив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Наприкінці вересня міністр оборони Рустем Умєров казав, що переговори тривають.

Тим часом Україна досі очікує поставки двох літаків дальньої радіорозвідки Saab 340, про передачу яких Швеція заявила ще у травні. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що затримка пояснюється необхідністю підготувати відповідну інфраструктуру та навчити технічний персонал літака.

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