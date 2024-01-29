Ракету нібито було збито.

Під Таганрогом (РФ) виявили українську ракету "Нептун". Про це повідомив російський військовий оглядач Кирило Федоров.

"Є модернізацією радянської ПКР Х-35, але з деякими відмінностями. Відрізнити від російських модифікацій Х-35 можна за "оперенням" зі змінною стріловидністю", – йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, ракету нібито було збито, після чого її викинуло на берег Азовського моря неподалік від Таганрога. Він також опублікував відео з місця, де знайшли ракету "Нептун".

Ракета "Нептун"

Українська ракета Р-360 "Нептун" – дозвукова маловисотна протикорабельна ракета. Її було створено конструкторським бюро "Луч" на базі радянської ракети Х-35 для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн.

Примітно, що ракета "Нептун" може використовуватися і з наземних пускових, і з безпосередньо кораблів.

Варто зазначити, що саме цими ракетами в ніч із 13 на 14 квітня 2022 року було уражено флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер "Москва", після чого він пішов на дно.

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