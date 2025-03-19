Раніше РФ вивела з бойового складу свого флоту важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський".

Найбільша у світі атомна субмарина ТК-208 "Дмитро Донський" стане експонатом музею в Ленінградській області. Про це з посиланням на голову Загальноросійського руху підтримки флоту Володимира Мальцева повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

"Прийнято дуже своєчасне рішення [про те, що човен стане експонатом музею]. Воно важливе не лише для наших сучасників, але й для майбутніх поколінь", – заявив він.

ТК-208 "Дмитро Донський" є радянським та російським атомним підводним човном стратегічного призначення. Це перший з шести кораблів проєкту 941 "Акула".

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"Дмитро Донський" був спущений на воду 29 вересня 1980 року та увійшов до складу ВМФ 29 грудня 1981 року. 6 лютого 2023-го корабель був виведений зі складу флоту.

Субмарина має довжину 172 м та ширину корпусу 23,3 м. Свого часу її було модифіковано для випробувань ракетного комплексу "Булава", призначеного для набагато менших за розмірами субмарин проєкту 955 "Борей".

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Нагадаємо, раніше на атомному ракетному крейсері "Адмірал Нахімов", який багато років перебуває на ремонті і модернізації, запустили ядерний реактор.

Крейсер іноді називають "‎найпотужнішим"‎ кораблем РФ, адже після модернізацій він зможе нести гігантську кількість ракет, зокрема, нових "Цирконів".

Зовнішній вигляд цієї ракети довгий час тримали у секреті, однак в кінці минулого року росіяни вперше показали деякі особливості нової розробки. Зокрема, можна було розгледіти циліндричний кожух, який закриває носову частину "Циркону".

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