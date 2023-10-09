Завдяки російським технологіям, ці підводні човни будуть дуже тихими, що значно ускладнить їх виявлення.

Гонка озброєнь посилюється, оскільки Китай приступає до виробництва нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням, які, як очікується, вперше кинуть виклик зростаючим зусиллям США і союзників по їх відстеженню. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, з'являється все більше свідчень того, що Китай вже до кінця десятиліття введе в експлуатацію свій підводний човен з балістичними ракетами типу 096, причому її безшумності частково сприяють російські технології.

Дослідження, обговорені на конференції у травні у військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні китайським інститутом морських досліджень коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити. На думку семи аналітиків і трьох військових аташе в Азії, цей висновок заслуговує довіри.

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"Тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити",- сказав один з дослідників, відставний підводник і аналітик військово-морської технічної розвідки Крістофер Карлсон.

У документі наголошується, що по скритності, сенсорам і озброєнню підводний човен типу 096 буде конкурувати з сучасними російськими підводними човнами. У ньому говориться, що стрибок можливостей матиме "глибокі" наслідки для США і їх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Документ також містить супутникові знімки, зроблені на новій китайській верфі Хулудао, на яких видно секції міцного корпусу великого підводного човна, що знаходиться в стадії розробки. Згідно з графіком, підводні човни будуть введені в експлуатацію до 2030 року.

У дослідженні також детально описуються потенційні прориви, включаючи насосно-реактивні двигуни і внутрішні шумоглушники, засновані на "імітаційних інноваціях" російських технологій.

Як повідомляється, ні російське, ні Китайське Міністерство оборони не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Крах китайської атомної субмарини - що відомо

Нещодавно в ЗМІ просочилася інформація, що Китайська атомна субмарина зазнала аварії у Жовтому морі. В результаті котастрофи загинули 55 моряків.

За даними британської розвідки, в результаті катастрофічного збою кисневих систем загинули 22 офіцери, 7 курсантів офіцерів, 9 старшин, 17 матросів.

Передбачається, що підводний човен врізався в ланцюгову і якірну перешкоди, які використовували ВМС Китаю для захоплення підводних човнів США і союзників.

Офіційно Китай заперечує факт інциденту.

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