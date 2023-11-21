У 2024 році Україні загалом буде надано 140 тисяч 155-мм снарядів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільного брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим.розповів деталі про новий пакет допомоги, який Німеччина передає Україні.

Зокрема, Пісторіус зазначив, що до нового пакету допомоги для України увійдуть, чотири системи IRIS-T, протитанкові міни, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру.

За його словами, це вже п'ятий такий пакет допомоги в цьому році . При цьому він висловив сподівання, що це допоможе у війні з агресором.

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Крім того, міністр оборони Німеччини додав, що в 2024 році Україні загалом буде надано 140 тисяч 155-мм снарядів.

водночас, на запитання чи постачатиме Німеччина україні ракети Taurus, Пісторіус відповів : "Немає нової інформації щодо Taurus".

При цьому міністр оборони України Рустем Умєров додав, що йде робота над цим питанням. "По питанню Taurus я підтримую свого колегу. Ми працюємо, поки рішення немає",- сказав він.

Допомога Україні від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, в листопаді посол Німеччини в Україні Мартін Єгер анонсував, що Німеччина поставить ЗСУ до кінця року ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Раніше Пісторіус заявив, що питання передачі крилатих ракет Taurus Україні не є невідкладним, оскільки ці ракети "не змінять правила гри" у війні РФ проти України.

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