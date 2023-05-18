Міністр оборони ФРН прокоментував питання поставок зброї Україні для Bild.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус прокоментував проблему з поставками винищувачів F-16 Україні й вказав, що літаків немає ні в Німеччині, ні у Великобританії.

Про це чиновник заявив під час свого виступу в ефірі BILD. Він зазначив, що провів двосторонні переговори з приводу передачі F-16 з главою Міноборони Британії. Поки що, крім відсутності необхідного дозволу з боку Вашингтона, ця частина військової допомоги нездійсненна через дефіцит літаків.

"Запитаних Україною F-16 зараз немає ні в Англії, ні в Німеччині. Крім того, необхідного дозволу з США поки що немає", - вказав він.

Також він прокоментував найбільшу військову допомогу Україні, про яку Берлін оголосив на минулих вихідних (на суму в 2,7 млрд євро). Міністр зазначив, що до початку запланованого контрнаступу Київ лише частково отримає відповідну зброю: "Однак це і не було метою", - вказав він.

За його словами, Німеччина ніколи не обіцяла забезпечити Київ всім необхідним для початку військової операції.

"Мова йде про те, щоб дати Україні можливість захищатися і відвойовувати свої землі", - уточнив глава Міноборони Німеччини.

Німеччина передала наймасштабніший пакет допомоги Україні

Нагадаємо, що у неділю 14 травня під час візиту президента України до Німеччини канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив про наймасштабнішу військову допомогу з початку війни.

Він анонсував, що на суму 2,7 млрд євро Київ отримає танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-t, а також іншу потужну зброю.

Вже в рамках спільного брифінгу із Зеленським Шольц вказав, що станом на 14 травня Німеччина передала Україні зброї на суму в 17 мільярдів євро.

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