Без чіткого американського схвалення підготовка українських пілотів обмежується ознайомленням з технічною мовою та тактичними уроками навіть не торкаючись F-16.

США забороняють українським пілотам тренуватися на винищувачах F-16 у європейських державах, попри готовність кількох країн провести такі тренування.

Про це пише The New York Times із посиланням на українського й американського чиновників. Видання зазначає, що небажання США дозволити навчання серйозно обмежить запропоновану нову європейську коаліцію, щоб допомогти Україні отримати F-16 і здійснювати польоти.

Без чіткого американського схвалення підготовка українських пілотів обмежується ознайомленням з технічною мовою та тактичними уроками навіть не торкаючись F-16.

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Зазначається, що адміністрація Байдена, яка має схвалити будь-які передачі літаків американського виробництва, досі переконана, що Україні не потрібні дорогі літаки, які є основним елементом багатьох сучасних військових арсеналів.

За словами високопосадовця США, адміністрація Байдена все ще не бажає надсилати Україні власні F-16, частково через їхню високу вартість, яка може витратити велику частку бюджету для підтримки України. Натомість, за словами чиновника, адміністрація Байдена більше орієнтована на пришвидшення поставки іншої американської зброї до України для контрнаступу проти Росії. Посадовець додає, що літаки в будь-якому випадку не досягнуть поля бою в найближчі місяці.

Водночас американський чиновник не виключив можливість того, що адміністрація Байдена видасть ліцензії на реекспорт європейським військовим, що дозволить їм передати свої F-16 до України.

За словами українського чиновника, Нідерланди є однією з чотирьох європейських країн, які непублічно повідомляли про готовність відправити F-16 до України. Норвегія, яка минулого року зняла з експлуатації свою невизначену кількість F-16, перейшовши на більш досконалий F-35, також готова зробити свій внесок, додав посадовець.

Зазначається, що завдяки своєму потужному радарові, який здатен виявляти цілі на відстані сотень кілометрів, і сучасним ракетам, F-16 містить секретні та інші суворо обмежені системи, через що Сполучені Штати не хочуть, щоб вони дублювалися або потрапляли в руки ворогів.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, Україна вже давно закликає країни Заходу надати винищувачі F-16, які потрібні для захисту від російських атак. Утім, у США наразі переконані, що такий вид озброєння нашій державі нібито не потрібен.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України погодились працювати три країни: Британія, Франція і Нідерланди. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон готовий стати ключовим учасником цієї коаліції країн. А ще на початку травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв, що його уряд розглядає можливість передачі Україні разом зі своїми європейськими партнерами винищувачів F-16.

Тим часом, за даними видання Politico, адміністрація президента США Джо Байдена зіткнулася з новим тиском, спрямованим на передачу F-16 Україні. Він посилився після того, як Велика Британія оголосила, що навчатиме українських льотчиків, а Київ збільшив свої запити на військові літаки.

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