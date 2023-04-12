Надання снарядів за такою схемою дозволяє уряду Південної Кореї бути впевненим, що зброя не потрапить в Україну.

Після того, як з витоків з Пентагону стало відомо про коливання Сеула щодо передачі боєприпасів США, з'ясувалося також, що минулого місяця адміністрація американського президента Джо Байдена підписала контракт з корейським урядом і оборонною промисловістю на отримання 500 тисяч 155-мм снарядів корейського виробництва як кредиту.

Як повідомляє DONG-A ILBO з посиланням на джерела, в минулому році США закупили у Південній Кореї 100 тисяч таких снарядів і запросили ще 100 тисяч в лютому поточного року. Сеул погодився надати в п'ять разів більше, але в борг. Це приблизно половина від кількості снарядів, які США надали Україні протягом 2022 року. Надані "в оренду" снаряди залишаються власністю корейського уряду і мають бути згодом повернуті.

Вважається, що надання снарядів за такою схемою дозволяє уряду Південної Кореї бути впевненим, що зброя не потрапить в Україну, мінімізувати дипломатичні ризики і уникнути проблем у відносинах з Росією.

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"Знайшовши спосіб сумлінно відповісти на прохання Сполучених Штатів, нашого кровного союзника, при цьому дотримуючись державного принципу не надавати летальну зброю Україні, ми вирішили замість цього надавати її на умовах оренди, значно збільшивши постачання снарядів", – говорить одне з джерел.

Рішення про надання боєприпасів було прийнято напередодні візиту президента Південної Кореї Юн сік Йолі в Сполучені Штати і саміту між Кореєю і США в кінці цього місяця. Джерела DONG-A ILBO стверджують, що США просили про підтримку, але не наполягали на наданні зброї.

"Американська сторона не просила беззастережної підтримки зброєю. ... Вони заохочували нашу участь, кажучи, що вони стурбовані війною, оскільки це займе багато часу і може стати серйозним. Враховуючи відносини РК і США в той час, це була не та ситуація, коли ми могли тільки дотримуватися своєї позиції", – стверджує джерело.

Витоки з Пентагону - що стало відомо про Південну Корею

Законодавство Південної Кореї забороняє постачання зброї країнам, які перебувають у стані конфлікту. Відповідно, щоб поставити летальну зброю Україні, країна мала б внести законодавчі зміни. Влада дала зрозуміти, що не робитиме цього, побоюючись завдати шкоди торговим відносинам з Росією.

В результаті витоку секретної військової інформації, яку розслідує Пентагон, стало відомо, що Сеул коливався щодо поставок боєприпасів Вашингтону. Нібито головні помічники президента Південної Кореї Юн Сук Йоля висловлювали побоювання, що зміна позиції Південної Кореї, яка виступає проти постачання Україні зброї, розглядалася б як торг перед візитом глави держави до Вашингтона. Згодом ці чиновники були звільнені. 11 квітня адміністрація президента Південної Кореї прокоментувала витік і заявила, що зміст документів з нього було "зміненим" і "помилковим".

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