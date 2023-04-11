Адміністрація Юна також зазначила, що "вимагає відповіді від США" щодо витоку.

Витік секретних документів Пентагону щодо війни в Україні показав, що частина південнокорейських чиновників мала сумніви щодо питання постачання зброї Києву.

Адміністрація президента Південної Кореї стверджує, що вміст цих документів є "зміненим" та "неправдивим", не уточнюючи, про які саме частини витоку, заснованого на перехоплених внутрішніх дискусіях між високопосадовцями Сеула, йдеться, пише The Washington Post.

"Дві країни мають спільну оцінку того, що велика частина розкритої інформації є зміненою", – заявив заступник радника з національної безпеки Кім Те Хьо перед від’їздом до Вашингтона для підготовки візиту в США президента країни Юн Сук Йоля пізніше цього місяця.

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Адміністрація Юна також зазначила, що "вимагає відповіді від США" щодо витоку.

Що відомо про внутрішні дискусії в Сеулі з витоків

У "злитих" документах, як пише The Washington Post, йдеться, що головні помічники президента Південної Кореї Юн Сук Йоля висловлювали вагання щодо постачання Сполученим Штатам боєприпасів, які Вашингтон міг би перенаправити в Україну.

Нібито президент США Джо Байден збирався зателефонувати південнокорейському колезі напряму, щоб вимагати поставок зброї. Радник з Юна з закордонних справ Ї Мун Хуей тоді "наголосив, що Південна Корея не була готова до телефонної розмови між главами держав, не маючи чіткої позиції з цього питання". А радник з національної безпеки Кім Сон Хан побоювався, що зміна позиції Сеула щодо допомоги Україні може розглядатися як торг зі Сполученими Штатами перед візитом президента до цієї країни. Обидва високопоставлених чиновники залишили посади в березні.

Позиція Південної Кореї щодо війни в Україні

Південнокорейське законодавство забороняє уряду постачати зброю країнам, які перебувають у конфлікті, що унеможливлює постачання летальної зброї Україні без законодавчих змін.

Влада країни, остерігаючись, що це зашкодити своїм торговельним відносинам з Росією, заявила, що не допомагатиме Україні зброєю попри заклики Києва та країн-союзниць за НАТО.

Країна також висловлювала занепокоєння щодо того, що США можуть передати Україні зброю, придбану у Сеула.

На тлі поширення інформації про витоки Пентагону, міністерство оборони Південної Кореї заявило у вівторок, що його позиція щодо військової допомоги Україні залишається незмінною.

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