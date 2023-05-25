Йдеться про конфіденційну домовленість з США.

Південна Корея досягла з Вашингтоном конфіденційної домовленості з приводу передачі Україні артилерійських снарядів і поставила велику партію на сотні тисяч боєприпасів.

Про це повідомляє американський щоденник The Wall Street Journal, посилаючись на дані своїх джерел. ЗМІ уточнюють, що до "спільного знаменника" в цьому питанні сторони прийшли після більш ніж рій дискусій. Це сталося завдяки візиту президента країни Юн Сок Йоля (у квітні він приїхав до Вашингтона заради зустрічі з американським лідером Джо Байденом).

Зокрема, у 2022 році США закликали Південну Корею поставити Києву боєприпаси, проте тоді в Сеулі досить "прохолодно" поставилися до подібної ініціативи.

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Тепер настрої на цей рахунок змінилися. Раніше радник Південної Кореї з національної безпеки Чо Те Ен в рамках свого виступу перед парламентом уточнив, що офіційні особи не виключають відправки снарядів ЗСУ, проте підкреслив, що країна не планує відправляти їх безпосередньо або ж транзитом з Польщі. Водночас про співпрацю з США він не згадав.

Зі свого боку представник Міноборони Чон Ха-Кью 18 травня заявив, що Південна Корея вела з Пентагоном переговори про експорт боєприпасів, проте деталі відмовився озвучувати.

Відзначимо, що раніше Південна Корея (один з найбільших виробників артилерійських боєприпасів) офіційно відмовилася допомагати Києву летальною зброєю.

Південна Корея здатна посилити ЗСУ не тільки боєприпасами

Нагадаємо, що раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що Південна Корея могла б допомогти Україні не тільки шляхом потужного виробництва та експорту артилерійських снарядів.

Раніше країна також використовувала певні типи пострадянського озброєння, тому вона може поставити в Україну танки Т-80, БТР і БМП, якщо відійде від свого принципу і погодитися на експорт наступальної техніки.

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