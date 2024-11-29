Нове доповнення посилить американську систему Patriot і вітчизняний перехоплювач середньої дальності Cheongung II, які наразі перебувають в експлуатації.

Південна Корея заявила, що завершила розробку нового перехоплювача балістичних ракет, додавши ще один рівень до систем оборони, розгорнутих для захисту від ракетних загроз з боку сусідньої Північної Кореї.

Як пише Reuters, цей крок було зроблено після того, як Північ позначила Південну Корею як "ворожу державу" і більше не є партнером у справі об'єднання, порушивши десятиліття політики і різко загостривши напруженість ворожою риторикою протягом року.

Міністерство оборони заявило, що ракета класу "земля-повітря" великої дальності (LSAM) призначена для перехоплення балістичних ракет або літаків, що наближаються, на висоті понад 40 км на кінцевому етапі зниження.

Відео дня

Розробка L-SAM тривала десять років, і вона стане до ладу в середині-кінці 2020-х років після початку масового виробництва у 2025 році, додало міністерство у своїй заяві.

"Це передова зброя, яка перехоплює ворожі ракети на великих висотах, щоб мінімізувати шкоду на землі, розширюючи можливості протиракетної оборони наших військових на більші висоти та ширші території", - ідеться в ній.

Нове доповнення посилить американську систему Patriot і вітчизняний перехоплювач середньої дальності Cheongung II, які наразі перебувають в експлуатації, заявило Агентство з оборонних розробок Півдня (ADD).

Як і американська система висотної оборони на термінальній ділянці (THAAD), розміщена в Південній Кореї, L-SAM використовує маневр "удару для поразки", покладаючись на передові технології для точного налаштування свого польоту для ураження цілей противника, що наближаються, заявило міністерство.

Напруженість між Південною Кореєю і КНДР

За останні п'ять років Північна Корея випробувала низку балістичних ракет, неухильно вдосконалюючи свій арсенал, включно з ракетами меншої дальності, призначеними для ураження цілей у Південній Кореї, яку Пхеньян назвав "головним противником".

Сусіди стикалися в морських перестрілках, а 2010 року артилерійський обстріл Півночі вразив південнокорейський острів, але Північ поки не випустила жодної ракети по Півдню.

У 2022 році балістична ракета малої дальності, випущена зі східного узбережжя Півночі, перетнула південніше від фактичного морського кордону і приземлилася в міжнародних водах, що спонукало Південь запустити ракети у відповідь.

Вас також можуть зацікавити новини: