Цього року між урядами нашої країни та Південної Кореї була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів.

Україна отримала бюджетну допомогу від Республіки Корея в розмірі 100 млн доларів.

Про допомогу українській державі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram. За його словами, це перша бюджетна допомога від корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери.

"Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів", - зазначив прем'єр-міністр.

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Чиновник висловив вдячність корейській владі:

"Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни".

Війна в Україні - роль Південної Кореї

27 листопада повідомлялося, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушила до Південної Кореї. Метою візиту було обговорення війни в Україні та можливого постачання військової допомоги Києву.

Останні соціальні опитування показували, що мешканці Південної Кореї виступають проти прямих поставок зброї в Україну, попри відправлення північнокорейських військ до Росії.

28 листопада стало відомо, що Сеул відмовився продавати зброю Україні через обмеження свого експортного законодавства, яке забороняє постачання зброї до зон активних бойових дій.

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