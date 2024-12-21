Машини будуть використовувати для навчання українських пілотів.

Польща передала Україні два гелікоптери Мі-8 та один Bell 412-HP. Про це повідомляє Державне агентство стратегічних резервів Польщі.

Безпосереднім отримувачем став Харківський національний університет внутрішніх справ. Там ці машини будуть використовувати для навчання майбутніх пілотів.

Український посол в Польщі Василь Боднар уточнив, що польські гелікоптери вже у прибули в Україну.

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Що за гелікоптери отримала Україна

Мі-8 — це багатоцільовий транспортний гелікоптер радянського виробництва, розроблений у 1960-х роках. Призначення: перевезення вантажів, пасажирів, військових, медична евакуація, бойові операції.

Максимальна швидкість 250 км/год, дальність польоту до 500 км (з додатковими паливними баками — до 950 км). Може перевозити до 24 пасажирів або 4000 кг вантажу.

Bell 412-HP — це багатоцільовий середній гелікоптер американського виробництва, що є модернізацією Bell 212. Призначення: цивільна авіація (рятувальні операції, перевезення), військові завдання.

Максимальна швидкість 260 км/год, дальність польоту до 650 км. Місткість: до 15 пасажирів або 2000 кг вантажу.

Обидва гелікоптери широко використовуються в медичній авіації, поліції, військових і цивільних організаціях у різних країнах. Мі-8 більший за розмірами та вантажопідйомністю, а Bell 412-HP має сучасніше обладнання, підходить для операцій у складних умовах та менше споживає пального.

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